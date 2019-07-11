Эксперты не выявили превышения ПДК в Сибае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) в городе Сибай (республика Башкортостан), в котором с декабря 2018 года действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, не зафиксировано. Об этом сообщил эксперт комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при Президенте РФ Григорий Куксин, прибывший в город для анализа экологической обстановки, говорится в сообщении пресс-службы УГМК, распространенном в четверг.

"В городе превышений ПДК по сернистому газу не фиксировали. Это не может не радовать, и мы видим, что и по системе общественного мониторинга, которую у вас местные активисты организовали от "Сибай, дыши!", и по официальным данным превышения практически прекратились, они стали редкими, эпизодическими и не такими сильными, как было", - сказал Куксин, отметив, что выделения сероводорода и угарного газа в городе зафиксированы не были.

По словам Куксина, проблема загрязнения воздуха еще не до конца решена. "Не надо обнадеживать людей, не надо говорить, что проблема ликвидирована, здесь еще огромная работа предстоит, эта работа делается, и следить за ситуацией обязательно надо", - добавил эксперт.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды вследствие окислительных процессов на недействующем карьере, специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой. Подтопление подземных выработок карьера, начатое 8 февраля, завершено 26 марта, уровень воды поднялся на 80 м от точки отсчета.

По данному факту в связи с загрязнением атмосферы возбуждено уголовное дело. Очаги тления руды остались, для их полной ликвидации было принято решение продолжить подтопление.