Эксперты ИННОПРОМа: назрела необходимость тесного альянса ученых и металлургов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Назрела необходимость тесного альянса академической и отраслевой науки с металлургами. Такое мнение высказали ТАСС эксперты по итогам научно-практической конференции "Цифровая трансформация в металлургии", которая прошла в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

О конференции

Научно-практическая конференция "Цифровая трансформация в металлургии" прошла в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. Она собрала представителей академической и отраслевой науки, а также металлургов ПАО "ММК" (Магнитогорский металлургический комбинат) и представителей смежных структур, работающих в сфере цифровой трансформации отрасли, математического и компьютерного моделирования процессов как в производстве, так и в управлении и логистике предприятий.

На конференции они обсудили эффективность внедрения ИТ решений, в том числе по управлению производством и качеством металлопродукции как технологической базой для перехода к цифровизации бизнес-процессов в ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", - крупнейший в России производитель черных металлов стал одним из организаторов конференции.

Представители ПАО ММК рассказали, как в холдинге реализуется концепция "Индустрия 4.0", какие внедряются ИТ решения по управлению производством и качеством металлопродукции, как работает цифровая сертификация металлопроката, какие возникают налоговые сложности цифровой трансформации. Ученые Института металлургии УрО РАН, Института физики металлов УрО РАН и Института математики и механики УрО РАН рассказали о модельных представлениях о фазовых превращениях в железе и стали, математическом моделировании их структур и свойств и о других аспектах на стыке металлургии, математики, физики, химии и компьютерных наук.

Ученые и специалисты из исследовательско-технологического центра "Аусферр" - IT-партнеры не только ММК, но и других крупных структур в различных отраслях: Трубной металлургической компании, Челябинского трубопрокатного завода, Уралвагонзавода, АрселорМиттал Темиртау и других. В ИТЦ рассказали об IT-решениях, внедренных на предприятиях ПАО "ММК".

Все участники дискуссии отметили необходимость укреплять взаимодействие в интересах развития отрасли. Для этого под эгидой ПАО "ММК" они намерены сформировать рабочую группу и собраться на комбинате уже нынешней осенью, чтобы обсудить в рамках компетенций каждой стороны пути развития предприятия.

Председатель Уральского отделения РАН, вице-президент РАН, лауреат Государственной премии РФ, академик Валерий Чарушин:

Академическую науку ориентируют на тесное взаимодействие с университетами и промышленными предприятиями. В рамках национального проекта "Наука" неслучайно предложено создать серию научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, где ключевой элемент – наличие индустриального партнера, который реализует разработку. Важно найти "золотое сечение", чтобы сохранилась и фундаментальная наука, которая призвана генерировать знания – без этого мы обречены на прогрессирующее отставание. Университеты необходимы, поскольку это приток молодежи и самостоятельный научный сектор. У промышленных предприятий интерес в модернизации и цифровизации.

Естественно, что предприятия создают свои научно-технические центры, которые решают локальные задачи. Но когда речь идет о свежих научных идеях, о новых технических решениях, которых еще нет, но которые могут родиться, - здесь бесспорно доминирует фундаментальная наука. Как правило, академический институт создает научную разработку, но она еще не опытно-конструкторская.

Для такого сотрудничества мы уже договорились о встрече на территории Магнитогорского металлургического комбината. Там будут представители всех академических институтов, которые участвуют в сегодняшней конференции. Возможно, мы еще расширим состав нашей делегации - привлечем специалистов Удмутрского и Пермского научных центров УрО РАН.

Руководитель научно-технического центра Магнитогорского металлургического комбината Андрей Картунов:

Взаимодействие науки и производства на ММК никогда не прерывалось. Сегодня в перечне обсуждаемых на конференции тем были, в том числе, методы математического моделирования. Мы верим, что они позволят нам усовершенствовать свою технологию, стать более клиенто-ориентированными – поставлять в срок с высоким качеством. Для себя в этих моделях мы видим результат – снижение затрат.

В рамках сегодняшней конференции на ИННОПРОМе мы уже пригласили ученых УрО РАН приехать к нам и провести презентацию компетенций, которыми они обладают. Мы, в свою очередь, готовы рассказать о своих наболевших проблемах, перспективах и, являясь, по сути, интегратором, создать рабочую группу, в составе которой будут представители ИТЦ "Аусферр", ММК и ученые РАН. Без такого взаимодействия мы не продвинемся. Наука генерирует идеи, ИТЦ их "оцифровывает" в виде моделей для применения в производстве, а ММК их реализует.

Говоря о российских особенностях внедрения IT- и производственных решений в металлургии, отмечу еще одну тенденцию – необходимость отраслевого обсуждения. Мы имеем опыт проведения круглых столов и конференций, куда приглашаем представителей крупнейших представителей черной металлургии России – НЛМК, Северсталь и Металлоинвест. В июле мы собирались на нашей металлургической площадке в Магнитогорске, чтобы обсудить общие проблемы сталеплавильного и прокатного производств, исследований, аттестации продукции и т.д., наметить и найти общие подходы и решения. Мы планируем делать такие встречи регулярными и собираться раз в квартал на одной из площадок.

Про подобные обмены опытом с крупнейшими зарубежными производителями мы еще не задумывались, но, нам кажется, такая перспектива интересна.

Заместитель генерального директора ИТЦ "Аусферр" Феликс Капцан:

Мы являемся IT-партнерами не только ММК, но и Трубной металлургической компании, Челябинского трубопрокатного завода, Уралвагонзавода, АрселорМиттал Темиртау и других крупных структур в различных отраслях.

Говоря об IT-решениях, внедренных на различных предприятиях, отмечу, что они в свое время стали эффективным средством лечения "детской болезни" менеджмента, особенно в крупном бизнесе, – внутренней непрозрачности.

Любая прозрачность дает выгоду менеджменту и неудобна исполнителю. Наш заказчик – не цех и не технолог. Для последних своим продуктом в свое время мы создали неудобства, связанные с невозможностью что-то приукрашивать и дезинформировать. Технологи стали "под колпаком". Им стало сложно скрывать простои, авралы, любые нарушения технологической дисциплины, влияющие на качество продукта и сроки поставок.

Эти "детские болезни" давно пройдены, но перед нами стоят новые задачи. Они связаны с прогрессирующими, усложняющимися разветвленными технологическими цепочками, расширением сортамента продукции, непрерывностью производства, растущими требованиями заказчиков, трансформацией информационного пространства промышленного предприятия и оперативного управления технологией и качеством, а также многими другими факторами.

Об ММК

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Об УрО РАН

Уральское отделение РАН – региональное отделение Российской академии наук с центром в Екатеринбурге. Преобразовано из Уральского отделения Академии наук СССР в 1991 году, которое в свою очередь было образовано на базе Уральского научного центра АН СССР в 1987 году.

О выставке ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (18+) проходит в этом году в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. "Цифровое производство: интегрированные решения" стала главной темой всего форума, а страной-партнером стала Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.