ТАСС, 11 июля. Бюджет Воронежской области за 2018 год исполнен с профицитом 11 млрд рублей, доходы и расходы бюджета 2019 года увеличены. Об этом рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов по итогам сегодняшнего 46-го заседания весенней сессии регионального парламента, где обсуждалась третья в нынешнем году корректировка параметров регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021.

Парламентарий отметил, что дополнительные средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, капремонт многоквартирных домов - объектов культурного наследия, ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры и другие первоочередные задачи, в том числе в рамках реализации нацпроектов.

Необходимость внесения изменений в главный финансовый документ области, по словам Нетесова, вызвана изменением объема поступлений доходов областного бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и управлениями правительства региона.

Уточняются доходы, расходы, дефицит областного бюджета.

"В результате изменений доходы областного бюджета в 2019 году увеличиваются на сумму более 752 млн рублей. В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (почти 329 млн рублей), безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ (240,5 млн рублей) и от Фонда развития моногородов (более 183 млн рублей). Расходы бюджета на 2019 год в целом увеличиваются на 1,75 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 1 млрд рублей, но опять же, как и в результате предыдущих корректировок, он остается чисто техническим и полностью покрывается собственными средствами. Текущие изменения одобрены Минфином России в полном объеме", – подчеркнул председатель областной Думы.

Куда направят расходы

Дополнительные расходы будут направлены на достижение целевых задач, в том числе в рамках исполнения нацпроектов. Так, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, будет направлено 300 млн рублей. Более 48 млн рублей поступит на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

По словам Нетесова, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области получит дополнительно почти 382 млн рублей, в том числе около 220 млн рублей на капремонт общего имущества в многоквартирных домах - объектах культурного наследия. Дополнительно почти 52 млн рублей поступит на реализацию основного мероприятия "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Кроме того, более 6,3 млн рублей пойдет на софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе многодетным семьям. 66 млн рублей направят на установку объектов архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий и общественных территорий в центре Воронежа. 9 млн рублей департамент получит на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На программу модернизации инфраструктуры Нововоронежа в текущем году будет через различные департаменты направлено в общей сложности около 350 млн рублей. В частности, на благоустройство общественных и дворовых территорий города атомщиков закладывается почти 30 млн рублей, на финансирование строительства спорткомплекса с плавательным бассейном – 237 млн рублей, еще 68 млн рублей поступит на проведение ремонтных работ учреждений дошкольного и общего образования Нововоронежа, и еще 20 млн – на ремонт местного культурно-досугового центра.

Значительные средства – более 127 млн рублей – дополнительно получит департамент промышленности и транспорта Воронежской области. В том числе 66 млн рублей на компенсацию затрат железнодорожников по перевозке пассажиров пригородными электричками и более 50 млн рублей на предоставление субсидий автотранспортным предприятиям региона.

Департаменту образования, науки и молодежной политики будут увеличены ассигнования в сумме 35 млн рублей на ремонт общежития Хреновского лесного колледжа им. К.Ф. Морозова, еще 20,5 млн рублей будет направлено на финансирование регионального проекта "Молодые профессионалы" в целях обеспечения софинансирования для выполнения условий конкурса.

"Департамент здравоохранения Воронежской области дополнительно получит 70 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (ВОКБ №1). Еще 4,3 млн рублей будет направлено на создание Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи", – сказал Нетесов.

Кроме того, региональный департамент по развитию муниципальных образований сможет направить еще 30 млн рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в районах области.

3,7 млн рублей получит управление лесного хозяйства области на выполнение работ по установлению границ лесопаркового зеленого пояса Воронежа и внесение соответствующей информации в Единый государственный реестр недвижимости.

Особенности формирования бюджета – 2019

Говоря об особенностях работы по формированию бюджета региона на 2019 год, председатель Воронежской областной Думы отметил, что бюджет текущего года на 98,4% сформирован по программно-целевому принципу (это один из самых высоких показателей среди всех субъектов РФ) и распределен на 25 госпрограмм. Впервые одной из особенностей его формирования стало выделение средств на нацпроекты.

В пресс-службе Воронежской областной Думы напомнили, что профицит бюджета Воронежской области в 2018 году составил 11 млрд рублей. Законопроект "Об исполнении областного бюджета за 2018 год" депутаты одобрили на этом же заседании регионального парламента.

Доходы бюджета Воронежской области в 2018 году составили более 113 млрд рублей, расходы – около 102 млрд рублей. Областной бюджет исполнен с профицитом в объеме чуть менее 11 млрд рублей. Более 70% всех доходов составляют собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. В 2018 году их объем составил более 82 млрд рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 27,4% или 31 млрд рублей, из которых целевые средства от бюджетов других уровней – более 30,5 млрд рублей.

"Бюджет 2018 года практически полностью (98%) верстался по программно-целевому принципу. При этом наибольшая доля расходов приходится на отрасли социальной сферы – около 62,5%. В том числе на здравоохранение 10% (более 10 млрд рублей), образование 24% (24,5 млрд рублей) и социальную политику почти 25% (25,4 млрд рублей). Как и в предыдущие годы в первоочередном порядке обеспечивались ресурсами приоритетные направления, влияющие на достижение стратегических целей развития Воронежской области, в том числе достижение целевых значений показателей указов Президента России от мая 2012 года. На их реализацию в прошлом году в регионе было направлено более 20 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд рублей на достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы – в области образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты населения", – отметил Владимир Нетесов.

Всего же на повышение оплаты труда по Указам Президента РФ за 2013-2018 годы дополнительные расходы консолидированного бюджета составили 41,3 млрд рублей. То есть прирост собственных доходов в первую очередь направлялся на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, отметили в пресс-службе законодательного органа.