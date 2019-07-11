Уральские газовики отмечены высокими наградами на выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Чествование новых членов Российской инженерной академии (РИА) и торжественная церемония вручения премий и медалей Черепановых прошли в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, проходящей сейчас в Екатеринбурге.

Генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) Алексею Крюкову вручили диплом и нагрудный знак члена-корреспондента Российской инженерной академии. В число приоритетных направлений деятельности этой общественной организации входят машиностроение, разработка системы контроля технического состояния комплексов и систем различного назначения, применение в промышленности нанотехнологий и наноматериалов, расширение использования информационных технологий и др., сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"По решению президиума академии один раз в год объявляется конкурс на вакансии действительных членов и членов-корреспондентов. Алексей Крюков был выдвинут по направлению "Нефтегазовые технологии" и избран в РИА решением общего собрания российской и международной инженерных академий", - сказано в сообщении службы.

Премии Черепановых в этом году удостоены 18 человек из разных отраслей промышленности: горно-металлургического и оборонно-промышленного комплекса, металлургии, машиностроения и т.д. Престижная награда присуждается за личный вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологий производства на промышленных предприятиях, за организацию, внедрение и пропаганду достижений творческой мысли инженерного корпуса Урала.

Уральские газовики ежегодно попадают в список лауреатов премии Черепановых. В этом году заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи Константин Постаутов награжден за разработку и внедрение систем измерения и регистрации параметров разрушения труб на магистральных газопроводах, что позволило обеспечить повышение надежности транспорта газа. Он является автором четырех патентов на изобретение, два из которых уже внедрены, еще два находятся на стадии регистрации.

По поручению главы региона премии и медали вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. "На лицевой стороне медали Черепановых высечены слова "Во благо Отечества". Уверен, что для вас они являются жизненным девизом, ведь каждый из вас вносит весомый вклад в процветание нашего региона. Инженерная деятельность в целом и ваша эффективная работа в частности относятся к области общенациональных стратегических интересов страны. Она является основой коренной модернизации всех сфер жизни, основой перехода к инновационной экономике", - сказал он, приветствуя лауреатов.

О премии

Премия имени нижнетагильских изобретателей первого российского паровоза отца и сына Ефима и Мирона Черепановых вручается с 1997 года и в нынешнем году была присуждена в 23-й раз. С момента учреждения ее удостоены более 300 инженеров и руководителей предприятий Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

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