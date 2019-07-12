Делегация Чеченской Республики посетила Нормандию по приглашению компании Saint James

Грозный, 12 июля. Состоялся визит делегации Чеченской Республики в Нормандию в лице министра по туризму Муслима Байтазиева и президента Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасана Хаджиева по приглашению французской компании Saint James. Гости из России встретились с Мишелем Додсом, Директором Регионального комитета по туризму Нормандии, и Дельфин Лефрансуа, Генеральным директором Ассоциации "Нормандия морская". Чтобы начать знакомство с регионом, делегация посетила Мемориальный музей мира в городе Кан и выставку Нормана Роквела.

Далее состоялись встречи, в ходе которых обсуждались проекты по обмену юными спортсменами и обучению ребят из Чеченской Республики в яхтенных школах Нормандии. Туристическая инфраструктура Атлантического побережья Нормандии составляет не менее 8% от общего числа объектов Франции, и значительную часть туристического потока составляют любители и профессионалы парусного спорта.

В рамках развития партнерства двух регионов обсуждалось посещение юными французскими яхтсменами Чеченской Республики и участие в соревнованиях, которые проводятся в уникальном месте – высокогорном озере Кезеной-Aм, а также на знаменитом водохранилище "Грозненское море". Кроме участия в соревнованиях и совместных регатах, французские ребята смогут познакомиться с древней, богатой и самобытной культурой Чеченской Республики.

Помимо взаимодействия по обмену молодыми спортсменами, обсуждалось развитие водного спорта в обоих регионах, стороны делились накопленным опытом в этой сфере. В завершение переговоров было решено, что Чеченская республика и Нормандия должны стать регионами-побратимами и развивать совместные проекты не только в спорте и в сфере туризма, но и в экономике и культуре.

Также делегацию из России принимали в старинном аббатстве Aux dames в городе Кан, на встрече присутствовали Мари-Аньез Пусье-Винбак, вице-президент комитета по туризму и водным видам спорта Нормандии, и Анаис Ле Бот, руководитель направления туризм. В ходе активного диалога, где французская сторона проявила интерес к сотрудничеству с Чеченской республикой, было обозначено несколько направлений взаимодействия: обмен туристическими потоками между двумя регионами, в том числе индивидуальными турами, проведение соревнований, в том числе среди детских команд, по парусному спорту, развитие яхтенного туризма на территории Нормандии и Чеченской республики. Муслим Байтазиев поблагодарил французскую сторону за теплый прием, искреннюю заинтересованность в развитии взаимодействия с Чеченской республикой и выразил надежду, что намеченные проекты станут первым шагом на пути к тесному сотрудничеству.

Далее делегация посетила старейшее текстильное предприятие региона, исторически связанное с морским спортом и отдыхом, компанию Saint James. Ранее руководство компании выступило инициатором поездки российской делегации в Нормандию, и генеральный директор Люк Лесанкаль представил гостям знаменитую на весь мир одежду с фирменной сине-белой полоской. В 2019 году Saint James отпраздновал 130-летний юбилей и подтвердил статус "Предприятия живого наследия" - государственный знак отличия для компаний, сохраняющих традиции и развивающих производство на территории Франции.

Руководство Saint James выразило заинтересованность в развитии своей деятельности на рынке Чеченской Республики, в том числе ввиду будущего запуска в эксплуатацию самого большого на Северном Кавказе торгового комплекса "Грозный МОЛЛ".

Организатором визита делегации Чеченской Республики в Нормандию стала российская компания ATVS Fashion Group в лице директора по развитию, Татьяны Болотских. ATVS Fashion Group официально представляет бренд Saint James в России и занимается его активным продвижением на рынке.

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