Имена победителей XVI Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты" объявят 12 июля

Светлогорск, 12 июля. Имена победителей XVI Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты" объявят сегодня, 12 июля. Награждение авторов лучших работ пройдет по итогам двух конкурсов – международного и конкурса российских дебютов. В основной конкурсной программе фестиваля участвуют десять работ режиссеров из стран Балтийского региона и восемь дебютных картин российских авторов. Конкурс российских дебютов в рамках фестиваля проходит только во второй раз.

Председатель жюри международного конкурса - Марко Мюллер, в разные годы возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно. В выборе лучших также участвуют отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" в Каннах и Международного кинофестиваля в Пинъяо (Китай), кинокритик Алена Шумакова, кинокритик, программный директор Минского Международного кинофестиваля "Листопад" Игорь Сукманов, продюсер и сценарист Илкка Матила. Работой жюри конкурса российских дебютов руководит председатель редакционного совета "Литературной газеты", писатель и драматург Юрий Поляков, в составе жюри – актер, режиссер театра и кино, Народный артист России Александр Галибин, кинопродюсер, член Международной ассоциации европейских продюсеров ACE Екатерина Филиппова, актриса театра и кино Анна Чурина.

Генеральный продюсер фестиваля, режиссер Федор Попов отметил высокий уровень программы "Балтийских дебютов" и теплый прием, который оказывают дебютным работам зрители: "Главная тенденция, которая "преследует" любой нормальный фестиваль, – это повышение качества. Судя по отзывам людей, которые отбирали и которые сейчас смотрят, уровень картин высокий. Мы очень довольны, что нам удалось достичь такого серьезного уровня. Качество отбора картин очень хорошее. А зрители здесь весьма благодарные – настолько они тепло, искренне, с энтузиазмом встречают наши фильмы: и конкурсные, и анимацию, и громкие премьеры.

Кинокритик Алена Шумакова, член жюри международного конкурса, отметила одну из основных тенденций, преобладающих сейчас в кинематографе стран Балтии: "Фестиваль "Балтийские дебюты" очень сильно отражает тенденции не столь социальные, сколько семейные – изучение внутренних семейных отношений. Социальный контекст в регионе Балтии не так резок, как в более южных странах Западной Европы. Поэтому внимание к человеку и его внутреннему миру исследуется именно на уровне семьи. Если честно, это гораздо интереснее, чем исследование социальных противоречий".

Сегодня на церемонии закрытия победителям вручат призы, изготовленные по уникальной технологии "тиффани" из венецианского стекла синего цвета с добавлением оранжевого, голубого и белого. Центральный элемент витражной статуэтки – балтийское солнце, стилизованное под театральную маску, символ кинфестиваля. Витраж напоминает парус, а его цветовая гамма – о море и янтаре, который волны выносят на балтийский берег.

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске с 2004 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Калининградской области. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона. Кинофестиваль включает в себя международную конкурсную программу, конкурс российских дебютов. Также в программе "Балтийских дебютов" - творческие встречи и концерты, дискуссии и мировые премьеры, показы фильмов для юных зрителей, мастер-классы и многое другое.

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