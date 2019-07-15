Специалисты АО "Сибкабель" разработали светоотражающий кабель для горняков

ТАСС, 15 июля. Специалисты АО "Сибкабель" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) разработали новую конструкцию кабеля со светоотражающим эффектом. Он обеспечивается за счет обмотки оболочки специальными светоотражающими лентами, сообщили в пресс-службе УГМК.

Новая конструкция торговой марки HoldMine будет особенно востребована в горнорудной отрасли. Светящаяся оболочка делает экскаваторный кабель более заметным в темноте, что предотвращает его механические повреждения при проведении открытых горных работ, уточнили в пресс-службе.

"Этот кабель имеет широкое применение, он предназначен для особо тяжелых условий эксплуатации и хорошо виден с большого расстояния, что позволяет исключить наезд на него тяжелой техники, – пояснил начальник отдела по продвижению перспективных групп КПП Константин Харитонов. – Новая конструкция прошла все необходимые испытания и подтвердила отличные физико-механические свойства".

По его словам, новая разработка позволила не только усовершенствовать характеристики кабельной продукции для горняков, но и сделать еще один шаг в решении задачи по импортозамещению.

"При разработке нового кабеля использовались отечественные материалы, которые по многим параметрам схожи с импортными аналогами. Однако цена такого изделия практически в два раза ниже", – добавил Харитонов.

Другими преимуществами новой конструкции являются ее безопасность, надежность и длительный срок эксплуатации. Оболочка кабеля обладает повышенной износостойкостью и устойчива к разрыву, что также актуально для работы на рудниках.

"Предприятия горнорудной отрасли являются нашими ключевыми партнерами. Условия добычи меняются, поэтому мы тоже постоянно совершенствуем конструкции кабелей, адаптируем их под меняющиеся требования партнеров. Открытие в 2015 году цеха по производству резин, модернизация оборудования по выпуску кабелей для горнодобывающих предприятий позволяют нам активно расширять ассортимент, выпускать качественные высокотехнологичные изделия с использованием современных материалов", – отметил директор АО "Сибкабель" Алексей Жужин.

О предприятии

ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в 2016 году превысил 50 тыс. т. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г. Томск".

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.