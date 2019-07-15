Сборная Чечни "Ахмат" стала первой в турнирной таблице Национальной парусной Лиги

Грозный, 15 июля. В Санкт-Петербурге с 11 по 14 июля на акватории возле Петропавловской крепости прошел пятый этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. В соревнованиях приняла участие 21 команда.

Как сообщили организаторы регаты, погода в петербургской акватории была переменчива: ветер постоянно менял силу и направление. В первый день гоночному комитету удалось провести 17 гонок.

"Ветер, по обыкновению, в Питере был разный: от 4 до 11 узлов, - рассказывает главный судья Анна Деянова. – Гонки шли очень плотные".

Субботнее утро встретило участников отсутствием ветра. Гоночному комитету удалось дать первый старт лишь после двух часов ожидания. За день было дано еще шесть стартов. Всего за три гоночных дня было дано 35 стартов, подсчет производился по 13 гонкам.

По итогам этапа в Санкт-Петербурге сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" сохранила первое место в турнирной таблице и перед финальными соревнованиями возглавляет список лучших команд страны.

Состав команды: Александр Андрианов, Борис Кучеренко, Роман Константинов, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

Национальная парусная Лига – крупнейший проект Всероссийской Федерации парусного спорта, который объединяет сильнейших яхтсменов страны.

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С 23 по 28 июля Чеченская Республика примет международную парусную регату Кубок Кезеной-Ам 2019. Планируется участие около 20 команд. Среди спортсменов – чемпионы Европы и мира, участники Олимпийских игр. Организаторами соревнований выступают Министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта ЧР.

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