Москва, 15 июля. В Казани проходит VIII Международный летний кампус РАНХиГС. Его участниками стали более 200 студентов из разных регионов России и множества стран мира. Своим опытом со студентами на протяжении двух недель регулярно делятся эксперты со всего мира. Форум завершится 24 июля.

12 июля на территории горнолыжного курорта "Свияжские холмы" состоялось официальное открытие Летнего кампуса РАНХиГС, в котором приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лилия Фазлеева, проректор РАНХиГС Иван Федотов и председатель наблюдательного совета группы компаний АКИГ Виктор Толмачев.

За выходные своими знаниями с участниками Летнего кампуса уже поделились министр экономического развития России Максим Орешкин, профессор РАНХиГС и основатель Preparing Global Leaders Foundation Сэм Потоликкио. С темой "Как международные бренды не отстают от цифровых преобразований: пример Mastercard" выступила вице-президент по коммуникациям Mastercard Анна Козловская, а о Нижнем Новгороде и его области студентам подробно рассказал заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Носов. Профессор РАНХиГС и Университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra) Жосеп Бертран рассказал о трендах будущего в бизнесе и о том, как избегать социальных конфликтов.

Впереди участников кампуса ждут выступления президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, ректора РАНХиГС Владимира Мау, менеджера по цифровым коммуникациям и взаимодействию Coca-Cola Россия Наталии Богданович, генерального директора Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло, члена попечительского совета Friends of Europe Поля Реве, исполнительного директора Z8 park Константина Нечаева и других экспертов.

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.

Генеральный инфопартнер – ТАСС, информагентство кампуса – Интерфакс, стратегический партнер – РИА "ФедералПресс", главный инфопартнер – "Полит.Ру", журнал кампуса – "Профиль", интернет-СМИ кампуса – "Инвест-Форсайт", ведущий инфопартнер – RNS, главный региональный инфопартнер – онлайн-газета "Реальное время", телеканал кампуса – ГТРК "Татарстан", инфопартнеры: "Парламентская газета", газета "Комсомольская правда Казань", InKazan, журнал "Стратегия", TatСenter, KazanFirst, журнал "Государственная служба".

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