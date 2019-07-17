"Пумори" приняла участие в ИННОПРОМе

ТАСС, 17 июля. Корпорация "Пумори" представила решения в рамках движения к концепции "Индустрия 4.0" на Международной выставке ИННОПРОМ-2019, которая прошла в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Компания "Пумори-инжиниринг инвест" знакомила посетителей с системой мониторинга работы оборудования российского производства, которая называется "Автоматизированная информационная система "Диспетчер". Система внедрена более чем на 70 предприятиях, совместима со всем оборудованием с программным управлением, а также может устанавливаться и на станки без ЧПУ. Она предназначена для сбора объективной информации о работе оборудования и персонала, для оперативного реагирования на отклонения от производственного процесса и для формирования аналитических отчетов по результатам работы за любой период в любом разрезе с целью последующего анализа.

Компания "Техтрейд" представила разработки на базе интеллектуального инструментального шкафа Matrix производства компании Iscar. Эти разработки представляют собой дальнейший шаг в развитии систем инструментообеспечения, позволяющих эффективно решать вопросы, связанные с работой инструментов, оптимизацией управления инструментальным складом инструментов, сокращением издержек и автоматизацией закупок. Системы обеспечивают работу оборудования без простоев, правильный выбор инструмента и контроль себестоимости на единицу продукции.

На стенде "Пумори" площадью 140 кв. м можно было увидеть станок лазерной резки HSG Laser, токарный и фрезерный станки совместного российско-индийского производства ACE-Pumori.

К ИННОПРОМу корпорация приурочила и еще одно мероприятие. 10 июля руководство пригласило партнеров и клиентов прямо с выставки на свою новую площадку. Гостям показали производство станков Genos (Okuma-Pumori), образцы производимой продукции (вспомогательный инструмент и лопатки турбин). Здесь они смогли увидеть в действии представленные на ИННОПРОМе АИС "Диспетчер" и Matrix.

О корпорации

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto; Hawema (Германия); Manurhin (Франция); Fastems (Финляндия); Davi (Италия); Optomec (США); ACE Micromatic Group (Индия) и др.

Об ИННОПРОМе

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее темой в этом году стало "Цифровое производство: интегрированные решения", а страной-партнером - Турция. Организаторами выставки выступили Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС - генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра.