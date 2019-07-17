В самом молодом районе Екатеринбурга построят новые дороги и спрофилируют реку Патрушиху

ТАСС, 17 июля. Администрация Екатеринбурга подписала постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в самом молодом районе Екатеринбурга – Академическом. Территория предназначена для размещения линейного объекта "Строительство проспекта Академика Сахарова, от улицы Рябинина до улицы Суходольской, с профилированием русла реки Патрушихи".

По данным мэрии, это позволит построить в районе целый ряд новых дорожных объектов. Согласно технической документации, общая площадь проектируемой территории составит 46,54 га, а протяженность дорог — 2 км. Будут организованы магистральная улица районного значения с шириной проезжей части 7,5 м и магистральная улица общегородского значения 3-го класса шириной 16 м. Ширина тротуаров составит от 2,5 до 4,5 м, велодорожек — 3 м.

Русло реки Патрушихи будет профилировано на протяжении 1,4 км.

Согласно муниципальной программе "Столица", сроки проектирования и строительства новых объектов улично-дорожной сети датируются в период с 2019 по 2021 год.

О районе "Академический"

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство на площади 1300 га будет осуществляться до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории (КОТ), включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов. Победитель номинации "Лучшая социальная инфраструктура" в "Ключевой премии-2018" портала N1.RU.

Застройщик – АО "РСГ "Академическое", проектная декларация на сайте.