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Игровой фестиваль "Киберион-2019" пройдет в Технополисе "Москва"

В рамках мероприятия пройдут состязания по шести популярным дисциплинам: DOTA, CS: GO, Hearthstone, Starcraft 2, Quake Champions, Mortal Kombat 11

Москва, 18 июля. На территории Технополиса "Москва" 27 июля пройдет масштабный киберспортивный фестиваль "Киберион-2019". Участников и гостей мероприятия ждут состязания в шести популярных дисциплинах, а также фан-зона со множеством активностей.

Вернуться в прошлое и узнать, как все начиналось, можно в зоне с аркадными автоматами времен зарождения игр. Вспомнить детство или прикоснуться к "легендам" приглашает зона ретро-приставок. В зоне современных развлечений гостей фестиваля будут ждать VR-квесты и аттракционы, которые имитируют максимальное погружение в виртуальную реальность.

Также посетителей ждет дефиле с участием известных представителей российского косплея. Среди приглашенных гостей – Маргарита Теплякова (Oyuka), одна из вдохновительниц отечественного косплей-движения.

Призовой фонд соревнования будет распределен по шести игровым дисциплинам: DOTA, CS: GO, Hearthstone, Starcraft 2, Quake Champions, Mortal Kombat 11.

Кроме того, гости "Кибериона-2019" смогут почувствовать себя настоящими киберспортсменами и поучаствовать в открытых турнирах по PUBG Mobile и Hearthstone.

Вход на мероприятие бесплатный.

Адрес: Волгоградский просп., д. 42, корп. 5, Москва. Конгресс-центр Технополис.

Возрастная категория 18+ 

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