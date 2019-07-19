Новые автомобили получат 28 многодетных семей металлургов Магнитки

ТАСС, 19 июля. Сертификаты на приобретение семейных автомобилей были торжественно вручены 28 многодетным семьям работников ПАО "ММК" и обществ Группы на сцене Арены "Металлург". Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Инициатором этого уникального благотворительного проекта, аналогов которому нет ни на одном крупном промышленном предприятии в Российской Федерации, выступило руководство градообразующего предприятия. Осенью прошлого года руководством ПАО "ММК" было принято решение о реализации программы поддержки многодетных семей, имеющих пять и более детей, в приобретении семейного автомобиля. Участниками программы, приуроченной к 90-летию Магнитогорска и Дню металлурга, стали 28 семей, в которых один или оба родителя являются работниками обществ Группы ПАО "ММК". В этих семьях воспитывается 161 ребенок в возрасте до 18 лет", - сказано в сообщении управления.

Проект осуществлен совместно с благотворительным фондом "Металлург", много лет реализующим программу социальной поддержки многодетных семей "Дружная семья".

Партнеры проекта - компания "Сильвер-Авто Групп" - предоставила участникам программы приятные бонусы, а "КредитУралБанк" (КУБ) - выгодные условия по кредитам и отмену стандартной комиссии при зачислении и списании денежных средств.

Сертификаты на приобретение автомобилей многодетным семьям вручили гендиректор ПАО "ММК" Павел Шиляев, управляющий директор ООО "Сильвер-Авто ГРУПП" Николай Задорожный и вице-президент "КУБ" АО Александр Лазуткин.

"Осуществление этой во многом уникальной программы стало очередным подтверждением социально-ориентированной политики ПАО "ММК", важным аспектом которой является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей", - отметил Шиляев.

В рамках действующей на комбинате программы "Поддержка многодетных семей" в прошлом году оказана поддержка 1229 многодетным семьям, в которых воспитываются более 3 тыс. детей в возрасте до 18-ти лет. Затраты на реализацию программы по 12-ти направлениям составили 43,73 млн рублей. Более 38 млн рублей в 2018 году составили затраты на реализацию программы "Стимулирования рождаемости и поддержки материнства и детства".