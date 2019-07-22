"Ростех" планирует осенью построить жилье для пострадавших от паводка в Тулуне

Иркутск, 22 июля. Госкорпорация "Ростех" планирует уже осенью построить жилье для людей, пострадавших от паводка в Тулуне. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на выездном совещании по строительству поселка. В работе также приняли участие глава комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении областного парламента Виктор Побойкин, заместитель генерального директора РТ-Дирекции технического заказчика Алексей Трубачев (госкорпорация Ростех), представители администрации Тулуна и Тулунского района, строительных и ресурсно-снабжающих организаций Приангарья.

Во время совещания было осмотрено два участка, пригодных для застройки. Один из них находится в Тулуне, второй - в Тулунском районе, в непосредственной близости от города. Как отметил Сергей Сокол, наиболее подходящий участок расположен в городе - здесь уже есть инженерные коммуникации, это позволит в кратчайшие сроки приступить к строительству. Принято решение о малоэтажной застройке, но каким именно будет жилье, какими должны быть планировки, будет определено после консультаций с муниципальными властями и будущими жителями поселка. Планируется, что в поселке будут предусмотрены детский сад, школа, медицинский пункт и другие объекты социальной инфраструктуры. При этом, несмотря на сжатые сроки, качество жилья должно быть высоким. Председатель также подчеркнул, что особое внимание будет уделяться потребностям многодетных семей. "Среди пострадавших есть семьи, в которых семь и более детей, и очевидно, что типовой дом для них не подойдет, - сказал Сокол. – Мы должны учесть эти моменты при строительстве. Будет проведен опрос, чтобы определить, какие именно дома нужны людям".

Алексей Трубачев отметил, что сейчас требуются скорейшие решения вопросов по подключениям к коммуникациям и отводу земельного участка. По его словам, необходима площадка с подходящей инфраструктурой и наименьшим количеством согласований, на которой можно в кратчайшие сроки разместить современный благоустроенный поселок. Все работы координируются с региональным штабом ЧС и оперативной комиссией Минстроя России.

Сергей Сокол подчеркнул, что главная задача - заселить людей до наступления холодов. "Достигнута договоренность с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Викторовичем Чемезовым о выделении одного миллиарда рублей на ликвидацию последствий паводков в нашей области. Помощь также оказали члены землячества "Байкал". Мы приняли общее решение – направить эти средства на строительство жилого поселка для семей, чье имущество было полностью утеряно из-за стихии. Люди ждут нашей помощи, им нужно как можно быстрее возвращаться к обычному укладу жизни. Прежде всего, это касается тех, у кого недостаточно средств, чтобы построить себе новое жилье, и в особенности - многодетных семей".