Более 3 тыс. человек примут участие в Молодежном дне в рамках РЭН-2019

Москва, 22 июня. В рамках международного форума Российская энергетическая неделя (2–5 октября, ЦВЗ "Манеж") 5 октября пройдет Молодежный день #Вместеярче, в котором примут участие свыше 3000 молодых специалистов, студентов и школьников, а также представители органов государственной власти, руководства Минэнерго России и лидеры компаний топливно-энергетического комплекса.

Мероприятие из года в год становится крупнейшей профильной коммуникационной площадкой для студентов-энергетиков и молодых специалистов отраслевых компаний. Организатор Российской энергетической недели Фонд Росконгресс отмечает высокий интерес талантливой молодежи и будущих профессионалов ТЭК к вопросам развития энергетики в России и мире. По словам министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, сегодня Россия занимает ведущие позиции в мире по объемам добычи и экспорта всех энергоресурсов, обладает самой крупной энергосистемой в мире, а также активно занимается разработкой новых технологий получения и преобразования энергии. "Очень важно, чтобы в энергетике появлялись молодые специалисты, занимались внедрением новых идей. Без этого ни одна отрасль не смогла бы двигаться вперед", − сказал глава Минэнерго.

Ключевыми событиями Молодежного дня РЭН станут традиционная встреча молодежи с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и подведение итогов Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче. В этом году у фестиваля #Вместеярче появился свой символ – светлячок по имени ТЭК-Тик. Идею сделать светлячка символом фестиваля подали школьники на творческом конкурсе, который проводился при поддержке Минэнерго России в 2018 году.

Особое внимание будет уделено молодежной повестке ТЭК − итогам реализации Общероссийского перечня молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год. Перечень был утвержден совместно Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

В рамках Молодежного дня РЭН также состоятся соревнования Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN, презентация Молодежного прогноза глобального энергетического развития, финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам и другие события. Образовательную программу дополнят мероприятия по популяризации энергоэффективности и развитию энергетики.

Делегации вузов и компаний ТЭК смогут принять участие в интерактивных сессиях по формированию молодежных проектов, направленных на развитие и популяризацию топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Молодежный день РЭН завершится итоговой сессией "Энергия молодежных инициатив-2020", на которой будут презентованы лучшие проекты и награждены победители и призеры молодежных конкурсов и проектов, реализованных в 2019 году.

Организаторы Российской энергетической недели: Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Москвы. Оргкомитет Молодежного дня РЭН возглавляет фонд "Надежная смена".

О приоритетах развития отрасли, устойчивости или волатильности рынков энергоресурсов читайте в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.

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