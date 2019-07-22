В Суздале состоялся V ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail 100

Москва, 22 июля. В Суздале (Владимирская область) 20-21 июля при поддержке администрации города Суздаль и Владимирской области в пятый раз состоялся Golden Ring Ultra Trail 100 – самый массовый забег по пересеченной местности России. Ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail 100 – единственный ультрамарафон в России, входящий в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS).

Трейлраннинг – это спортивная дисциплина, предполагающая бег по естественному природному рельефу в рамках соревнований, которая включает в себя элементы кросса и горного бега – в зависимости от выбранного организаторами ландшафта.

В рамках ультрамарафона прошли забеги на дистанциях 10 км, 20 км, 30 км, 50 км и 100 км. На максимальной дистанции на старт вышли 505 участников, тем самым улучшив рекорд Книги Рекордов России по числу стартующих на 100 км. В забеге стартовали участники из 30 стран мира. Специально для юных спортсменов от трех до 15 лет были организованы дистанции на 1 км и 3 км.

Первое место на основной дистанции в 100 км занял Михаил Звягинцев, он пробежал 100 км за 9 часов 18 минут 53 секунды. С разрывом в 10 минут вторым к финишу пришел Николай Яналов – 9 часов 28 минут 14 секунд. Третьим стал Андрей Кондрашов, показавший время 9 часов 37 минут 16 секунд.

В женском зачете на 100 км в упорной борьбе победу одержала спортсменка из Великобритании Джо Мик (Jo Meek) с результатом 10 часов 59 минут 6 секунд. С разрывом в четыре минуты второй к финишу пришла Елена Нечаева – 11 часов 3 минуты 33 секунды. Третьей стала Евгения Румянцева, показавшая время 11 часов 35 минут 27 секунд.

Победители разделили между собой призовой фонд – более 700 тыс. рублей. Ультрамарафонцам, которые заняли первые места на дистанции в 100 км, выплатили по 100 тыс. рублей.

Вдоль всего маршрута сотни зрителей из близлежащих населенных пунктов подбадривали участников на дистанции. Как и в прошлом году у болельщиков была возможность отслеживать перемещение своих друзей – те, кто зашли на сайт с мобильного телефона, могли посмотреть, какие отметки они пробежали. Благодаря этому никто не пропустил своего "дорогого ультрамарафонца" на дистанции или на финишной прямой.

Накануне забега на выставке спортивных товаров и услуг ЭКСПО посетители могли ознакомиться с новинками ведущих спортивных брендов, спортивного питания, финансовых услуг и многих других. Специально для Golden Ring Ultra Trail 100 были созданы серебряные украшения с символикой забега, которые все желающие могли приобрести в память о мероприятии. Уникальная спортивная коллекция с символикой мероприятия была раскуплена за несколько часов. Всего в спортивной выставке приняли участие более 40 компаний.

Кроме спортивных мероприятий, участников ждала насыщенная образовательная и развлекательная программа – от танцевальных перформансов, выступления акробатов, мастер-классов до масштабного изготовления и запуска воздушных змеев и инсталляций, а также выступление группы Farba Kindom.

За пять лет своего существования Golden Ring Ultra Trail 100 из камерного забега, где все спортсмены знакомы друг с другом, превратился в полномасштабный двухдневный фестиваль трейлраннинга с забегом-спутником накануне основных стартов для волонтеров, задействованных в подготовке мероприятия; творческими мастер-классами от местных производственных артелей; лекторием, который дает возможность спортсменам-любителям задать интересующие вопросы профессионалам-спортсменам и амбассадорам ведущих спортивных мировых брендов.

Особое внимание организаторы уделяют вопросам утилизации отходов, которые возникают при проведении мероприятия подобного масштаба. Мусор, который неизбежен, когда более 4000 человек собираются вместе, был отсортирован и должным образом отправлен на переработку – для этого на территории были установлены специальные контейнеры.

Команда проводит несколько уникальных беговых стартов: самый массовый ночной ультрамарафон России – Crazy Owl 50, первый зимний ультрамарафон – Mad Fox Ultra, Golden Ring Ultra Trail 100 – самый массовый фестиваль трейлраннинга в России.

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