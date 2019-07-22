Комплекс Кезеной-Ам готовится принять участников международной парусной регаты

Грозный, 22 июля. Курорт "Кезеной-Ам" в Чеченской Республике готовится принять участников международной парусной регаты Кубок Кезеной-Ам. Соревнования пройдут с 23 по 28 июля на высоте 1870 м над уровнем моря.

Для участия в регате на высокогорное озеро приедут спортсмены из Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии, Украины и России.

Специально для участников регаты подготовлена особая культурная и экскурсионная программа. В рамках обзорного тура по современному городу гости познакомятся с его главными достопримечательностями, а также легендами и другими особенностями кавказской культуры.

На самом озере Кезеной-Ам спортсменов ожидают четыре гоночных дня и экскурсионная программа. После гонок яхтсмены смогут побывать в Алдам-Гези - одном из древнейших замков на территории Чечни, в старинном селе Хой, возраст которого более двух тысяч лет, а также встретить закат с вершины горы Шимари Лам, расположенной на высоте 2350 м, откуда открывается один из самых красивых видов на озеро Кезеной-Ам.

"Чеченская Республика является символом здорового образа жизни и активного отдыха. Именно это привлекает тысячи туристов и российских и зарубежных гостей. Курорты Северного Кавказа с большой радостью поддерживают соревнования и участвуют в развитии туристской инфраструктуры региона", - отметил Одес Байсултанов, первый заместитель министра по делам Северного Кавказа, член Совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа".

Старт первых гонок Кубка Кезеной-Ам 24 июля. Финальный день соревнований – 27 июля.

Официальные партнеры Кубка Кезеной-Ам: компания "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ", ПАО Сбербанк, часовой бренд Hamilton, компания Alina & K, Assol.cloud, SeaGala, "ВнешТрейдСервис ЛТД" и компания SeaGala.

Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета", МАТЧ ТВ.

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