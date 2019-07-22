В фестивале "НАШЕСТВИЕ-2019" приняли участие 143 коллектива

Москва, 22 июля. Основной темой крупнейшего в России музыкального "оупен-эйра" "НАШЕСТВИЕ" в этом году стал "Космос". Двадцатилетие фестиваля можно назвать настоящим событием в мире отечественной музыкальной культуры. Организаторы задали высокую планку проведения "Главного приключения года", реализовав грандиозные задумки при участии 143 музыкальных коллективов на радость 200-тысячной "армии" гостей фестиваля. Масштабная программа развернулась в Большом Завидове на трех фестивальных сценах - "Главная", "Наше 2.0" и "УЛЬТРА".

Важным итогом "НАШЕСТВИЯ" стала безупречная работа всех служб фестиваля от безопасности до медицины. "Нас оберегает и защищает большое количество силовых структур, в общей сложности более 3 тыс. сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ОМОНа, частных охранных предприятий, ГИБДД. Все они работают над тем, чтобы нам здесь было комфортно. Им отдельная благодарность за их тяжелую работу. К счастью, особых нарушений, каких-то проблем на фестивале не отмечено, что тоже показатель их высокого профессионализма. В медпункты, которые присутствуют на территории фестиваля, гости мероприятия обращались за первой помощью только с вывихами, ушибами и порезами", - резюмировала генеральный директор компании-организатора "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселева.

Более 500 т напитков и продуктов питания на разный вкус было предложено на фестивале, никаких отравлений зафиксировано не было. "В этом году огромное количество торговых точек, питание действительно разнообразное и доступное. Ни одной жалобы на эту тему не поступало, чем мы очень довольны", - добавила генеральный директор ММХ.

Официальным партнером фестиваля выступала государственная корпорация "Роскосмос", которая представила в своем павильоне выставку, посвященную истории космонавтики, а также познакомила посетителей с концепцией российской комплексной программы исследования и освоения Луны. В первый день фестиваля все желающие могли пройти медицинский тест, попробовав свои силы в отборе в отряд космонавтов.

Во второй день "НАШЕСТВИЯ", как и обещали организаторы, состоялась трансляция старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз-МС-13" с космодрома "Байконур", а также прошел сеанс связи с Международной космической станцией. Находящийся на орбите космонавт Алексей Овчинин признался, что в музыке предпочитает тяжелый рок, а посетители фестиваля спели для него его любимую песню о космосе — "Трава у дома" группы "Земляне". На Главной сцене вели сеанс связи и комментировали запуск космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

В финальной день "НАШЕСТВИЯ" для флешмоба "Космический смайл" посетители развернули на поле огромные римские цифры ХХ, символизирующие двадцатилетие фестиваля. Это было сделано с таким прицелом, чтобы инсталляцию мог заснять космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Доброй традицией фестиваля стал работавший на поле в Большом Завидове ЗАГС МВидео, пользовавшийся большой популярностью. За четыре дня более 600 пар заключили союз на "Главном приключении года".

Турниры по пляжному футболу и волейболу давно стали неотъемлемой частью "НАШЕСТВИЯ". Любительские команды выбирают фестиваль ради хорошей музыки и спортивного удовольствия. Победа в таком состязании - приятный бонус "Главного приключения года".

Все дни в перерывах между выступлениями на "НАШЕСТВИИ" не было скучно: открывшийся второй год подряд "Лекторий/ Кинотеатр" и организованный впервые при поддержке библиотеки А. Ахматовой "БиблиоШатер" не могли порой вместить всех желающих приобщиться к культуре. Мастер-классы живописи и прикладного творчества проводил для детей и взрослых РОФ "Фонд Валентина Серова". В шатре фонда был проведен мини-флешмоб, когда приходящие люди рисовали картину "НАШЕСТВИЕ". В ее написании участвовали более 200 человек.

В рамках "НАШЕСТВИЯ" на поле были представлены более 150 уникальных экспонатов "Кастом Конвенции" - винтажные авто и мотоциклы. Помимо выставки, посетители увидели "граффити-марафон", где в режиме реального времени создавались тематические полотна на панелях 6х2 м.

Социальная ответственность занимает серьезное место на фестивале. В рамках проекта "Рок против лейкоза" благотворительный фонд "Фонд борьбы с лейкемией" сотрудничает с фестивалем уже четыре года. Отдельная благотворительная акция прошла совместно с юбилейной фотовыставкой 20-летней истории фестиваля и planeta.ru. Посетители могли увидеть известные кадры, сделанные во время выступлений, и закулисные съемки, которыми поделились мастера фотографии Иван Кобяков, Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова и Евгений Рудницкий. Лоты в формате А0 и А3 с автографами любимых музыкантов можно приобрести на краудфандинговой платформе. Все средства, вырученные от продажи лотов фотовыставки, поступят на ремонтные работы Конаковского дома ребенка.

Музыканты о фестивале

Выступление на фестивале "НАШЕСТВИЕ" подобно спортивному состязанию, заявил на поле в пресс-центре НСН солист группы "Аффинаж" Эм Калинин. "Фестиваль – это спорт, лично для меня, не могу говорить за всю группу. Все в таком экстремальном режиме. На сольном концерте на саундчеки иногда по полтора-два часа уходит, а тут укладываешься в 15-20 минут, и это спорт. Нас уже второй раз приглашают выступать на "Главной сцене". Мы очень признательны и "НАШЕСТВИЮ" и "НАШЕму Радио" за то, что они нас отмечают, приглашают, не забывают. Это приятно", - сказал музыкант.

Лидер группы "НАИВ" Александр "Чача" Иванов остался доволен своим сэтом на "Главном приключении года". Это было 12-е выступление команды "НАИВ" на фестивале "НАШЕСТВИЕ", первый раз музыканты сыграли в 2000 году: "Выступление мне понравилось, мне показалось по реакции публики, что все сработало. Я стараюсь себя не идентифицировать с панком или с коммерцией, смеюсь над разными вариантами, со стороны виднее вам, кто я, что я. Я живу свою жизнь, 30 лет играю панк. Мне кажется, группа "НАИВ" не перестала от этого быть панк-группой, если у вас другое мнение, оно тоже имеет право на жизнь. Какие происходят химические реакции в голове у слушателей от моих песен, я не знаю, как отреагируют на песню, я не знаю. Это дело хозяйское".

Музыканты группы "План Ломоносова" поделились своим видением идеального фестиваля: "Все хорошо, людей много, солнце. Идеальный фестиваль должен проходить максимально позитивно, с безграничной степенью свободы и творческого проявления. Конечно, это зависит не только от организации, но и от самих людей. Чем меньше они дебоширят, тем меньше их пытаются ограничивать. Но слишком много милиции немного напрягает. А так хотелось бы, чтобы музыканты умели играть, а посетители умели слушать и отдыхать". Впервые коллектив выступил на "НАШЕСТВИИ" на сцене "Наше 2.0" в 2017 году. В 2019 году группа впервые выступила на Главной сцене фестиваля.

Фестиваль "НАШЕСТВИЕ" с каждым годом становится только лучше. К такому заключению пришли музыканты группы Animal ДжаZ: "НАШЕСТВИЕ" как обычно оправдывает самые высокие ожидания, самую высокую планку, которую оно задало много лет назад. И каждый год оно становится только масштабнее и круче, мы как музыканты чувствуем это каждый год".

Вячеслав Бутусов рассказал о новом альбоме и своих наблюдениях на западных фестивалях: "Новый альбом увидит свет где-то в ноябре-декабре этого года, сейчас идет работа над сведением. Что касается фестиваля "НАШЕСТВИЕ", я ничего не понимаю в организации фестивалей, но, например, на одном фестивале в Швейцарии я не видел пьяных людей, а на другом мало кому известном фестивале в Норвегии организаторы готовятся к мероприятию за полгода и проводят дренажные работы, чтобы не повредить почву. Так что в этом смысле нам есть чему поучиться".

Лидер коллектива Артем Шаров группы "Гудтаймс" отметил высокий уровень организации юбилейного фестиваля "НАШЕСТВИЕ": "Если судить со стороны "артист-организатор", то все с каждым годом меняется в лучшую сторону. Инфраструктура и организация становятся лучше, приятнее артисту приезжать, чувствовать, что тебя здесь ждут".

В свою очередь лидер группы "Нечастный случай" Алексей Кортнев рассказал, какой путь проделал фестиваль "Нашествие" за два десятка лет: "За 20 лет фестиваль стал очень профессиональным по организации, по звучанию, по тому, как дисциплинировалась публика. Я считаю, что это большое завоевание, потому что мы должны совершать движение от хаоса к порядку, от любительщины к профессионализму. Фестиваль "Нашествие" - яркий пример того, как это надо делать".

Бессменный лидер и создатель группы "ЧиЖ и Co" Сергей Чиграков сделал сенсационное заявление о выпуске нового альбома: "Максимум через год выйдет новая пластинка группы "ЧиЖ и Co". Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота".

КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ

Количество посетителей - по предварительной оценке около 200 000.

Люди остаются на фестивале дольше.

СЦЕНЫ

Вес Главной сцены - более 800 т.

За четыре дня на фестивале выступили:

- 34 коллектива – на Главной сцене;

- 50 артистов – на сцене "Ультра";

- 59 – на "НАШЕ 2.0".

ПРОДУКТЫ

Съедено и выпито: более 500 т воды и продуктов питания.

ШАТРЫ

Большой популярностью пользуются немузыкальные активности в "Лектории", "Библио-Шатре", фотовыставка к 20-летию НАШЕСТВИЯ. А особенным успехом – экспозиция в зоне "Роскосмоса", представленная в этом году на поле впервые.

ЗОНА Volkswagen

Более 4500 человек посетило зону Volkswagen и приняло участие во флэшмобах, мастер-классах и игровых активностях.

ПРАЧЕЧНАЯ

Более 300 посетителей воспользовались услугами "Прачечной Electrolux" (стиркой и сушкой).

ЗАГС

В Загсе МВидео расписались более 600 пар.

В ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССАХ ФОНДА ВАЛЕНТИНА СЕРОВА приняло участие более 2500 зрителей. Картину, подаренную фондом, рисовало более 200 человек.

ФЛЭШМОБ

Участниками космического флэшмоба стали более 2500 человек. Именно эти люди попали на снимок спутника, который сфотографировал поле прямо из космоса утром в воскресенье 21 июля.

АВТОПОМОЩЬ ОТ РАМК

Общее количество выполненных услуг механиками "Русского АвтоМотоКлуба" составило около 500 заявок.

"Русский АвтоМотоКлуб" выполнил 311 заявок по обращениям через контактный центр по телефону РАМК, и 187 заявок было осуществлено по личным обращениям автомобилистов к механикам службы помощи на дорогах.

50% заявок - запуск двигателя, зарядка аккумулятора.

32% - вскрытие автомобиля.

10% - подвоз топлива.

5% - замена колеса при проколе.

АВТОПОМОЩЬ ОТ КЛУБА ДЖИПЕРОВ L200

Всего обработанных обращений - более 2700.

Оказана помощь в эвакуации автомобилями технического обеспечения фестиваля - 9.

Эвакуация на парковках - 18.

"Прикуривание" аккумуляторов - более 2000.

Подкачка и ремонт колес - более 500.

Ремонт и мелкий ремонт автомобилей - 57.

ДЕТИ

Благодаря слаженной работе Центра Управления Фестивалем, службы Безопасности и продакшн команды Главной сцены, а также всем неравнодушным НАШИм все потерянные дети найдены и возвращены родителям.

В 2019 году фестиваль "НАШЕСТВИЕ" проходил 18-21 июля. На три сцены за это время вышло 143 музыкальных коллектива, прозвучало более 6000 минут музыки. Участниками исторического "НАШЕСТВИЯ" стали: Ленинград, "Мумий Тролль", БИ-2, Гарик Сукачев, ДДТ, Luna, Lumen, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Аквариум, "Сплин", "Серьга", Вадим Самойлов, "Пикник", Вячеслав Бутусов, "Калинов Мост", Гошенев, "ЧиЖ и Со", "НАИВ", "Браво" и многие другие.

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