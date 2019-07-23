Тюменская область разрабатывает законопроект о льготах для будущих инвесторов

ТАСС, 23 июля. Разработка регионального законопроекта по предоставлению льгот для будущих инвесторов идет в Тюменской области по поручению губернатора, сообщают в пресс-службе главы региона. Законом будут установлены требования к участникам реестра региональных инвестиционных проектов и порядок принятия решения о включении в него. Об этом завил глава региона Александр Моор на площадке индустриального парка "Боровский" после открытия производства одного из резидентов парка – фабрики "Окейч".

"В федеральном законодательстве появился механизм, который дает право субъектам России давать статус "региональный инвестиционный проект" проектам инвесторов. В чем суть: будущие инвесторы, резиденты индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок, которые попадают в такой реестр могут получить дополнительные налоговые льготы. На сегодняшний день резиденты индустриальных парков, которые реализовали проект и ввели в эксплуатацию производство, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17% (вместо 20%), а также действует льготная ставка по налогу на имущество. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10% (3% — федеральные, 7% — региональные)", – сообщил губернатор.

Александр Моор добавил, что данный механизм предусматривает, что предприниматели, которые войдут в эту программу, становятся в реестр налоговой инспекции, принимают на себя обязательства по объему инвестиций в проект, а налоговая будет контролировать получение всех этих льгот.

"Думаю, что ко всем формам поддержки: финансовым, имущественным, налоговым, которые действуют в нашем регионе, этот механизм станет дополнительным позитивным инструментом для формирования более комфортного инвестклимата", – считает губернатор.

О региональных инвестпроектах

Налоговым кодексом для РИП (региональный инвестпроект) предусмотрен перечень требований, в том числе требование по минимальному объему капитальных вложений. Обязательным условием получения статуса участника РИП является включение в реестр участников РИП. Он ведется ФНС России. Решения о включении организации в реестр, а также о внесении изменений в реестр принимаются уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ.