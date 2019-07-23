Глава Ямала Дмитрий Артюхов провел совещание по национальному проекту "Экология"

ТАСС, 23 июля. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел совещание по реализации в регионе национального проекта "Экология". Как сообщают в пресс-службе главы региона, нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов, в трех из которых участвует округ: "Сохранение лесов", "Чистая вода", "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Еще два проекта Ямал реализует самостоятельно: "Чистая страна" и "Сохранение уникальных водных объектов".

"Национальный проект "Экология" – очень емкий и важный. В последнее время ему уделяется большое внимание в информационной повестке. Людей интересует как реформа системы обращения с отходами, так и в целом состояние окружающей среды. У нас уже есть реализованные хорошие мероприятия, но еще очень многое предстоит сделать", - отметил глава региона.

Сохранение лесов

В 2019 году в округе проводится обследование горельников – поврежденных пожаром лесных участков, на которых в дальнейшем будет проведена расчистка. В этом году планируется восстановить 800 га леса, сократить площадь погибших лесных насаждений, приобрести технику для тушения лесных пожаров и лесохозяйственное оборудование.

Чистая страна

В рамках регионального проекта "Чистая страна" в 2019 году предоставлены субсидии на ликвидацию 24 свалок в Лабытнанги, Ноябрьске, Салехарде, в Надымском и Пуровском районах. Кроме того, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса заключил три государственных контракта на очистку лесов от мусора. В результате на территории Ямальского, Тарко-Салинского и Ноябрьского лесничеств будут ликвидированы 114 свалок, на которых сейчас находится около 13 тыс. м³ отходов.

Сохранение уникальных водных объектов

Региональный проект предусматривает работы по расчистке русел шести рек и прибрежных территорий в границах населенных пунктов Нори, Катравож, Белоярск, Лабытнанги, Питляр, Азовы. На реке Большой Ярудей уже начались подготовительные работы.

"Для решения поставленных национальным проектом задач, мы увеличили объем авиационных работ по охране лесов от пожаров, модернизируем материально-техническую базу учреждений: за счет окружных средств приобретаем новую пожарную и лесохозяйственную технику. Уверен, принятые меры, в том числе связанные с санитарной очисткой прибрежных территорий и окрестностей муниципалитетов, улучшат экологическое состояние наших лесов и рек и благоприятно отразятся на качестве жизни в округе", - приводят в пресс-службе слова директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса Ямала Владимира Галузы.

Реформа системы обращения с отходами

В округе ведется активная работа по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. До конца 2019 года с учетом общественных обсуждений будет актуализирована территориальная схема, в которую будут включены, в том числе, объекты необходимые для реализации "мусорной реформы" в регионе. В 2020 году планируется начать строительство трех крупных мусоросортировочных комплексов в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. К 2025 году все населенные пункты округа, включая труднодоступные и малочисленные, предполагается обеспечить современными объектами обращения с отходами.

Чистая вода

В 2019 году проведена оценка состояния систем водоснабжения округа. На ее основе сформирован перечень объектов, которые необходимо построить и модернизировать. В ближайшее время будет принята региональная программа по повышению качества воды. Два крупных объекта, которые будут созданы в рамках национального проекта, – водопровод в Лабытнанги и очистные сооружения в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьск.