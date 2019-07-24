ОАО "Авиасалон" проведёт на МАКС-2019 "День студента"

Москва, 24 июля. ОАО "Авиасалон", официальный устроитель Международных авиационно-космических салонов, проведёт в рамках МАКС-2019 "День студента". В пятницу, 30 августа, учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений очной формы обучения смогут бесплатно посетить выставку и принять участие в мероприятиях деловой программы.

Предприятия аэрокосмической отрасли, принимающие участие в МАКС-2019, запланировали на "День студента" проведение профориентационных мероприятий, включая открытые лекции ведущих конструкторов, конференции молодых специалистов, ярмарки вакансий и другие события.

Впервые "День студента" в рамках салона МАКС был проведён в 2015 году. Инициатива получила поддержку на высшем уровне. Так Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал "День студента" хорошей, нужной инициативой. "Впервые на авиасалоне пройдёт "День студента" <…> Считаю, что это очень хорошая, нужная инициатива", - сказал В. Путин. Также мероприятие провели и в 2017 году.

Для бесплатного посещения МАКС-2019 студенты должны зарегистрироваться на официальном сайте Салона и получить именной электронный билет.

Для прохода на территорию выставочного комплекса необходимо предъявить распечатку электронного билета, действующий студенческий билет или заменяющий его документ, а также общегражданский паспорт.

Возрастная категория 6+.

О мероприятии

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведён в период с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".

"День студента" впервые был проведён в рамках МАКС-2015 28 августа. Учащиеся вузов смогли бесплатно посетить салон, увидеть самые современные образцы авиатехники, узнать об актуальных тенденциях науки и техники, принять участие в профориентационных мероприятиях. Возможностью бесплатно посетить выставку воспользовались более 7 000 студентов.