Ход капремонта многоквартирных домов обсудили в правительстве Тюменской области

ТАСС, 24 июля. Реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области рассмотрели на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Как сообщают в пресс-службе главы региона со ссылкой на заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, план 2018 года исполнен в полном объеме. "В рамках реализации краткосрочного плана текущего года выполнены ремонтные работы в отношении 1144 конструктивных элементов, что составляет 26%. В Аромашевском, Бердюжском, Юргинском районах и Голышмановском городском округе уже завершили мероприятия этого года", - сказал замгубернатора, информируя об исполнении краткосрочного плана 2018-2020 годов.

По поручению Александр Моора прорабатывается механизм объединения ремонтов конструктивных элементов многоквартирных домов. В частности, предлагается реализовать этот подход при ремонте всех инженерных сетей дома, в том случае, если их обновление предусмотрено в трехлетнем краткосрочном плане. По мнению главы региона, это позволит уменьшить неудобства для собственников и провести все работы одновременно в более оптимальные сроки.

"Тюменская область корректирует и подходы к выполнению ремонта сетей газоснабжения. Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования позволит определить необходимость его текущего, либо капитального ремонта или возможность дальнейшей эксплуатации без проведения ремонтно-восстановительных работ, что определено ГОСТ 54983-2012", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как отметил Вахрин, региональная программа капремонта финансово сбалансирована. Собираемости взносов в фонд капитального ремонта в муниципалитетах области с начала сборов составил 98 %. "План мероприятий по обеспечению в Тюменской области финансовой устойчивости принят Фондом содействия реформирования ЖКХ одним из первых среди субъектов РФ", - сказано в сообщении.