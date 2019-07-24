На рудник "Узельгинский" УГМК прибыла новая шахтная техника Caterpillar и Sandvik

ТАСС, 24 июля. На рудник "Узельгинский" Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, Верхнеуральский район Челябинской области) поступило две единицы подземной техники — одностреловая буровая установка Sandvik DL421 и погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1700G. Техника прибыла в рамках реализации плана по замене и модернизации оборудования, сообщают в пресс-службе УГМК.

Буровая установка Sandvik DL421 (Финляндия) предназначена для создания скважин в подземных горных выработках, которые в последующем используются для закладки взрывчатых веществ. Машина длиной 11 м и весом 22 т способна бурить скважины глубиной до 44 м. От аналогичных установок, которые сейчас применяются в шахтах Учалинского ГОКа, она отличается более производительным перфоратором с энергией удара 33 кВт.

"Пока у нас не было опыта в использовании такого мощного перфоратора — он экспериментальный. Посмотрим, как техника себя покажет в работе. Надеемся, что с запуском новой установки мы сможем увеличить производительность и улучшить качество бурения", - цитируют в пресс-службе слова электромеханика ПУ №7 рудника "Узельгинский" Олега Абрамова.

Погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1700G (США) грузоподъемностью 14 т применяется для очистных горнопроходческих работ — выемки горной массы и погрузки ее в автосамосвал или отгрузки в рудоспуск. Машина оборудована системой дистанционного управления: при проведении сложных погрузочных работ в очистном пространстве машинист находится на безопасном расстоянии и контролирует работу техники с помощью пульта. Погрузчик ценят за надежность, безопасность и комфорт, отмечают в пресс-службе.

Всего в 2019 году на закупку новой техники для Учалинского ГОКа будет направлено порядка 500 млн рублей. На предприятие поступят новые экскаваторы, фронтальные погрузчики и самосвалы. Технологический парк уже пополнили три новых шарнирно-сочлененных автосамосвала Volvo А45G. На сегодняшний день машины, предназначенные для транспортировки горной массы и сыпучих материалов, прошли обкатку и запущены в работу на технологических дорогах Озерного и Западно-Озерного месторождений.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет около 5 тыс. человек.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.