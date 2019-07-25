Локализация орфанного препарата на заводе НАНОЛЕК позволит эффективно расходовать бюджет

Москва, 25 июля. Биофармацевтическая компания НАНОЛЕК подала заявку на Национальную премию в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" сразу в две номинации: "Приоритет-Фарма" и "Приоритет-Локализация" и пригласила вместе с УК "РОСНАНО" экспертов премии и журналистов в специальный пресс-тур "Открытая экспертиза", чтобы обсудить и продемонстрировать фармакоэкономику импортозамещения на примере орфанного препарата и новой отечественной ИПВ-вакцины на заводе в Кировской области. Экспертами от премии "Приоритет" выступили: председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин, директор Ассоциации "Федерация лабораторной медицины" Аркадий Гольдберг, руководитель пресс-службы Ассоциации Российских фармацевтических производителей Валентина Пожарская, председатель Оргкомитета премии "Приоритет" Виталий Расницын.

На пресс-конференции в рамках "Открытой экспертизы" премии "Приоритет" второй немаловажной темой стала специфика производства вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) в сотрудничестве с отечественными научными институтами. В рамках разработки полностью отечественных препаратов при участии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой ранее было подписано Соглашение о создании малого инвестиционного предприятия "Инвак" между компанией НАНОЛЕК и ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН". Первым проектом "Инвак" станет производство инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ) на штаммах Сэбина.

Таким образом, в России будет создана первая полностью отечественная инактивированная вакцина от полиомиелита, для чего запланировано строительство дополнительных производственных мощностей в рамках развития Биотехнологического кластера Кировской области, одним из основателей которого является НАНОЛЕК. Кроме того, проект будет способствовать реализации планов по развитию территорий "Биополис".

Инвестиции "Инвак" в организацию полного цикла промышленного производства субстанции ИПВ составят более 3 млрд рублей. Производство готовой лекарственной формы планируется начать с 2020 года, выпуск субстанции – с 2023 года. Планируемые производственные мощности позволят полностью покрыть потребности государства в ИПВ как для нужд НКПП РФ, так и для поставок в страны ЕАЭС и на другие зарубежные рынки в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ и ВОЗ. Экспортный потенциал производства к 2025 году составит объем свыше 20 млн доз.

"Политика импортозамещения в целом связана с поддержанием отечественного производителя, в частности в обеспечении условий для независимости от внешних факторов. Это может быть реализовано несколькими путями: трансфером технологий в страну в сотрудничестве с иностранными партнерами или совместной работой российских исследовательских центров и производственных площадок, расположенных внутри страны. Реализация подобных мер позволит эффективно расходовать бюджетные средства, а также обеспечит прозрачный контроль за качеством и эффективностью оригинальных средств, произведенных в РФ", - отметил в рамках пресс-конференции Максим Стецюк, исполнительный директор завода НАНОЛЕК.

Прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" продолжается, в конце августа будут объявлены номинанты второго этапа. Заполнить заявку необходимо на официальном сайте конкурса.

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