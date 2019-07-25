Локализация орфанного препарата на заводе НАНОЛЕК позволит эффективно расходовать бюджет

Москва, 25 июля. Биофармацевтическая компания НАНОЛЕК подала заявку на Национальную премию в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" сразу в две номинации: "Приоритет-Фарма" и "Приоритет-Локализация" и пригласила вместе с УК "РОСНАНО" экспертов премии и журналистов в специальный пресс-тур "Открытая экспертиза", чтобы обсудить и продемонстрировать фармакоэкономику импортозамещения на примере орфанного препарата и новой отечественной ИПВ-вакцины на заводе в Кировской области. Экспертами от премии "Приоритет" выступили: председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин, директор Ассоциации "Федерация лабораторной медицины" Аркадий Гольдберг, руководитель пресс-службы Ассоциации Российских фармацевтических производителей Валентина Пожарская, председатель Оргкомитета премии "Приоритет" Виталий Расницын.
На пресс-конференции в рамках "Открытой экспертизы" премии "Приоритет" второй немаловажной темой стала специфика производства вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) в сотрудничестве с отечественными научными институтами. В рамках разработки полностью отечественных препаратов при участии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой ранее было подписано Соглашение о создании малого инвестиционного предприятия "Инвак" между компанией НАНОЛЕК и ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН". Первым проектом "Инвак" станет производство инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ) на штаммах Сэбина.
Таким образом, в России будет создана первая полностью отечественная инактивированная вакцина от полиомиелита, для чего запланировано строительство дополнительных производственных мощностей в рамках развития Биотехнологического кластера Кировской области, одним из основателей которого является НАНОЛЕК. Кроме того, проект будет способствовать реализации планов по развитию территорий "Биополис".
Инвестиции "Инвак" в организацию полного цикла промышленного производства субстанции ИПВ составят более 3 млрд рублей. Производство готовой лекарственной формы планируется начать с 2020 года, выпуск субстанции – с 2023 года. Планируемые производственные мощности позволят полностью покрыть потребности государства в ИПВ как для нужд НКПП РФ, так и для поставок в страны ЕАЭС и на другие зарубежные рынки в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ и ВОЗ. Экспортный потенциал производства к 2025 году составит объем свыше 20 млн доз.
"Политика импортозамещения в целом связана с поддержанием отечественного производителя, в частности в обеспечении условий для независимости от внешних факторов. Это может быть реализовано несколькими путями: трансфером технологий в страну в сотрудничестве с иностранными партнерами или совместной работой российских исследовательских центров и производственных площадок, расположенных внутри страны. Реализация подобных мер позволит эффективно расходовать бюджетные средства, а также обеспечит прозрачный контроль за качеством и эффективностью оригинальных средств, произведенных в РФ", - отметил в рамках пресс-конференции Максим Стецюк, исполнительный директор завода НАНОЛЕК.
Прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" продолжается, в конце августа будут объявлены номинанты второго этапа. Заполнить заявку необходимо на официальном сайте конкурса.
Возрастная категория 16+
О премии
Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" проводится пятый год подряд. Цель конкурса — содействие активному развитию экономики в России, повышение авторитета национальных производителей и увеличение спроса на отечественные продукты и технологии. Эксперты из разных областей экономики выявляют успехи и конкурентные преимущества, оценивают и поддерживают отечественных производителей, которые ориентированы на импортозамещение, экспорт и локализацию. В 2019 году премия "Приоритет" предлагает 23 номинации по основным отраслям российской экономики: машиностроения и сельского хозяйства, оборонной, металлургической и фармацевтической промышленности, электроники, химической и легкой промышленности, туризму и другим. На первом этапе заявки на участие подали 85 компаний из 24 регионов РФ, каждая из которых является региональным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов и сферу услуг.
Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС. Организатор – КГ "Деловая Лига".
О компании
НАНОЛЕК — современная быстроразвивающаяся российская биофармацевтическая компания с собственным высокотехнологичным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ. Диверсифицированный продуктовый портфель препаратов НАНОЛЕК представлен в следующих терапевтических направлениях: вакцины, препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и пр. Компания обладает уникальным опытом в области трансфера технологий в рамках партнерств с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями (Merck, Sanofi, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и др.).
РОСНАНО выступает инвестором в "НАНОЛЕК" с момента создания компании в 2011 году.
Акционерное общество "РОСНАНО" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "РОСНАНО" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 103 завода и R&D центра в 37 регионах России. В течение 5 лет компания работает с прибылью. Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет созданное в декабре 2013 года. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.