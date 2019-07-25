В конкурсе "Быстрее звезды" от Андрея Аршавина приняли участие 1,5 тыс. человек

Санкт-Петербург, 25 июля. "Большой фестиваль футбола", организованный "Зенитом" и Газпромбанком, успешно запустил волну настоящего футбола в семи городах России. Городские праздники прошли с 1 июня по 13 июля во Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Более 80 тыс. участников фестиваля и болельщиков сине-бело-голубых соревновались во владении мячом на футбольных аттракционах, гуляли по виртуальной "Газпром Арене" и сделали тысячи фото с настоящим Кубком чемпионов РПЛ.

Все желающие приняли участие в конкурсе "Быстрее звезды" от Андрея Аршавина и прошли полосу препятствий с наполненным водой мячом. Полторы тысячи участников во всех городах фестиваля боролись за главный приз – футбольные выходные в Санкт-Петербурге с посещением домашнего матча "Зенита" на "Газпром Арене".

Жюри, в состав которого вошли тренеры "Газпром"-Академии и организаторы фестиваля, оценивали не только скорость участников, но и технику прохождения дистанции. Победителем стал житель Челябинска Константин Меттус, который продемонстрировал результат в 18,1 секунды. Он превзошел Андрея Аршавина на 9,3 секунды.

Прохождение полосы зафиксировано в новом мобильном приложении "Я молодец" (0+), запуск которого в онлайн-магазинах был приурочен к началу "Большого фестиваля футбола" и которое призвано стать платформой для соревновательных активностей молодежи в сфере спорта, творчества и образования, а также открыть новые возможности для содержательного видеоблоггерства.