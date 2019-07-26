Продлен прием заявок на участие в конкурсе PROBA Awards 2019

Москва, 26 июля. Прием заявок на ХХ международную премию в области коммуникаций – PROBA Awards 2019 – продлен до 10 августа.

PROBA Awards (16+) – важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Учрежденный в 2000 году, конкурс нацелен на развитие профессиональных коммуникаций, поиск выдающихся специалистов отрасли и самых громких коммуникационных проектов.

В этом году PROBA Awards отмечает юбилей – двадцатилетие.

На юбилейной церемонии гостей будет ждать насыщенная программа, яркое шоу и, по традиции, главные лица мира PR и маркетинговых коммуникаций.

Ежегодно в жюри премии входят топовые эксперты в области связей с общественностью, digital и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций.

Эксперты прежних лет: Андрей Себрант (Яндекс), Максим Бехар (M3 Communications Group Inc), Станислав Наумов (РАСО), Владимир Соловьев, Юрий Долженко (Google), Елена Кохановская (МТС), Анна Козловская (MasterCard), Елена Кожадей (Росбанк), Леонид Финк (FTI Conculting) и другие.

В 2019 году к жюри PROBA Awards присоединились:

- Екатерина Тышковская, руководитель службы внутренних коммуникаций Банка ВТБ;

- Мария Гурова, директор по управлению контентом и франшизами под брендами Disney / MARVEL / "Звездные войны";

- Алексеева Ольга, PR-директор YOTA;

- Игнатьев Денис, начальник отдела пресс-службы ПАО "Газпром";

- Антон Буланов, директор по корпоративным коммуникациям "ИНВИТРО";

- Дмитрий Маневич, директор по маркетингу Олимпийского комитета России.

Подать заявку можно в следующие номинации: Специалист года, Социальный проект, Международные коммуникации, Корпоративные коммуникации, Внутрикорпоративные коммуникации, Корпоративное медиа, Digital & Social Media, Media Relations, Интегрированные кампании, Инновации в коммуникациях.

По традиции сохраняется номинация для студенческих проектов: Студенческая номинация имени Дмитрия Солодовникова (МТС).

Церемония награждения конкурса включена в официальную программу крупнейшего в Европе международного коммуникационного форума Baltic Weekend. Лауреаты премии будут объявлены 26 сентября на церемонии награждения в Атриуме Главного штаба Эрмитажа.

С подробной информацией о правилах приема заявок на участие, а также с основными требованиями можно ознакомиться на сайте премии www.pr-proba.ru.

Организатор премии: ООО "СПН Коммс".