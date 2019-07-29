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УГМК-ОЦМ вышла в лидеры российского рынка цветного проката

Доля предприятий Уральской горно-металлургической компании на российском рынке цветного проката выросла за полугодие с 35% до 44%
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© УГМК

ТАСС, 29 июля. Доля УГМК-ОЦМ на российском рынке цветного проката выросла с 35% до 44%. Об итогах работы компании в первом полугодии 2019 года сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. Относительно аналогичного периода прошлого года Кировский завод ОЦМ увеличил выпуск латунных прутков и листов, медных лент и шин на 18%, а Ревдинский завод ОЦМ нарастил объемы производства медных, латунных и медно-никелевых труб на 38%.

"Таких показателей удалось достичь за счет оптимального использования технологических возможностей наших предприятий, которые активно модернизируют свои производства. Важную роль играют и грамотные действия в области маркетинга и сбыта. Мы ориентированы на поставку качественной продукции широкого номенклатурного диапазона", – приводят в пресс-службе слова директора по продажам и маркетингу Татьяна Кучина. Специалисты компании также отмечают, что большое значение в успешной реализации продукции также имеет сотрудничество с дилерами и дистрибьюторами УГМК-ОЦМ.

По итогам первого полугодия 2019 года Кировский завод ОЦМ и Ревдинский завод ОЦМ заняли соответственно первую и третью позиции в рейтинге лучших производителей и трейдеров продукции из цветных металлов, составляемом специализированным журналом "Металлоснабжение и сбыт" (№7-8/2019) на основе комплексного анализа деятельности компаний, отмечают в УГМК.

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