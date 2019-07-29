Многодетная семья из ЯНАО стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года – 2019"

ТАСС, 29 июля. Многодетная семья Богдановых из Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года – 2019" в номинации "Многодетная семья", сообщают в пресс-службе главы региона.

Семьи-победители всероссийского конкурса объявлены на заседании оргкомитета конкурса 24 июля. В мае семья Богдановых получила заслуженные награды от губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова на торжественной церемонии вручения премии "Семья Ямала". "Богдановы активно участвуют в общественной жизни села, района и округа, берегут традиции и обычаи своих предков. Супруги в браке 28 лет, воспитали шестерых детей и помогают воспитывать шестерых внуков. Родители большое внимание уделяют творческому развитию и самореализации детей, привили детям интерес к спорту, творчеству и общественной деятельности", - рассказали в пресс-службе.

Номинация "Многодетная семья" – самая популярная во Всероссийском конкурсе "Семья года". Всего в 2019 году за победу в ней боролись 76 семей, из них победителями стали 22 семьи. В 2019 году почетное звание в пяти номинациях получили 85 российских семей, а всего во Всероссийском конкурсе участвовали 348 семей из 85 субъектов РФ.

Семьи-победители будут приглашены в Москву 30 октября в Государственный Кремлевский дворец, где пройдет торжественная церемония награждения. В программе также – семейный праздник-знакомство и экскурсии по столице. Истории семей станут яркими страницами почетной книги "Семья года".

"Политика в отношении семьи, материнства и детства в ЯНАО полностью соответствует целям нацпроектов, посланиям президента и ежегодному докладу губернатора Ямала. В арктическом регионе действуют 95 мер социальной поддержки граждан различных категорий, в том числе семей с детьми и многодетных. Политика сохранения и продвижения семейных ценностей - на личном контроле главы региона", - отмечают в пресс-службе.