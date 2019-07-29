Форум ECO-MEDIA-BARENTS-2019 пройдет 8-9 августа

Мурманск, 29 июля. Форум журналистов и экологов стран Баренцева региона ECO-MEDIA-BARENTS-2019 пройдет 8 августа в Мурманске (отель Азимут) и 9 августа - в Киркенесе (Норвегия, отель Scandic).

К участию в дискуссиях, презентациях и докладах по актуальным проблемам и новым технологиям современных медиа, пишущих об экологии, приглашены наиболее профессиональные журналисты и авторитетные экологи стран Баренцева региона.

Организаторами форума ECO-MEDIA-BARENTS-2019 выступили Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", информационно-аналитическое агентство Barents News совместно с профильными комитетами Общественной Палаты РФ, Совета Федерации РФ, Союза журналистов РФ, при поддержке ведущих СМИ России.

Важность предстоящего события и актуальность выбранного формата его организаторы и участники объясняют тем, что решение перспективных экологических задач, имеющих принципиальное значение для стран Баренцева региона, все чаще привлекает особое, пристальное внимание региональных СМИ.

Участники ECO-MEDIA-BARENTS-2019 намерены предпринять максимум усилий для того, чтобы форум стал ступенькой для выхода из информационного кризиса и новым форматом традиционного и позитивного диалога медиа всех стран Баренцева региона в процессе обсуждения экологических задач.

Среди тем, которые планируется поднять на форуме — экологическая журналистика в современных медиа, экологические проблемы Баренцева региона, Россия глазами иностранных медиа, специфика "арктической" журналистики и многие другие.

В форуме принимают участие:

- Курт Оддекалв, "Природоохранный союз", Норвегия;

- Лилия Лундберг, "Молодые друзья Земли", Норвегия;

- Бьорн Йохансен, газета IFinnmark, Норвегия;

- Том Скоглунд, интернет-портал Altaposten, Норвегия;

- Маргарита Митрофанова, журналист, радиостанция "МАЯК";

- Сергей Шахиджанян, журналист, ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс";

- Тимофей Суровцев, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР";

- Василий Борисов, главный редактор портала Barents News;

- Дарья Митина, журналист, радиостанция "Эхо Москвы";

- Анна Горохова, журналист, телеканал "Россия-24";

- Кирилл Смирнов, главный редактор газеты "Санкт-Петербургский дневник";

- Владислав Жуков, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального собрания РФ;

- Василий Ходяков, член Общественной палаты РФ;

- Владимир Латка, эксперт-океанолог;

- Вероника Торбаева, эколог, профессор;

- Ольга Штемберг, председатель комитета ТПП РФ;

- Мария Алешкина, координатор "Фонда защиты китов";

- Екатерина Макарова, АНО "Центр экологических инициатив "Чистая Арктика".

Возрастная категория 18+

Аккредитация участников:

newsroom@barents-news.com

Тел.: +79251595149