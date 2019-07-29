Победители "Большого фестиваля футбола" приехали на сборы в Академию "Зенита"

Санкт-Петербург, 29 июля. Сегодня, 29 июля, юные футболисты со всей России - победители "Большого фестиваля футбола" - приехали в Академию "Зенита", где пройдут двухнедельные сборы.

Летом 2019 года "Большой фестиваль футбола", организованный "Зенитом" и Газпромбанком, побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. Организаторы привезли с собой более 30 футбольных аттракционов, лекции и мастер-классы, футбольные турниры, тренеров Академии и настоящий кубок чемпионов страны. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, каждый из них отправился на тренировочные сборы в "Газпром"-Академию.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, "Зенит" и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.

Все 45 победителей будут тренироваться в Петербурге под руководством тренеров Академии, получат напутствие от игроков основного состава "Зенита", посетят матч против "Краснодара" и побывают на экскурсии по "Газпром Арене". Уже завтра, 30 июля, ребят ждет мастер-класс от Андрея Аршавина.