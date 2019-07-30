В рамках нацпроекта в 2019 году в Пермском крае будет отремонтировано 55 объектов

ТАСС, 30 июля. Пермь с рабочим визитом посетил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Виктор Тимофеев. Он провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства Пермского края Михаилом Сюткиным и министром транспорта Прикамья Николаем Ухановым, представил руководству Пермского края и коллективу ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" нового руководителя учреждения Виталия Голикова.

Как сообщают в пресс-службе краевого министерства транспорта, одной из целей визита замглавы Росавтодора был осмотр объектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом РФ.

В министерстве уточнили, что в рамках национального проекта в 2019 году в Пермском крае будет отремонтировано 55 объектов. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что финансирование проекта в регионе превышает 2 млрд рублей. "На совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подчеркивалось, что Прикамье - один из первых регионов в стране, который оперативно провел все конкурсные процедуры и заключил контракты с подрядчиками. Работы по ряду объектов уже завершены, по многим - подходят к концу. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог будет в нормативном состоянии, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%", - сказано в сообщении министерства.

Виктор Тимофеев побывал на объектах, среди которых "ул. Революции", "ул. Луначарского", "ул. Екатерининская", "ул. Встречная", осмотрел строительство Восточного обхода Перми, провел выездное совещание на строительной площадке моста через реку Чусовая.

"Сегодня осмотрели самые крупные объекты Пермской агломерации, ремонтируемые в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы идут неплохо. Посмотрели графики финансирования: все идет по плану. Деньги субъектом будут освоены. Возвратов и штрафных санкций, уверен, не будет", - цитируют в пресс-службе слова замглавы Росавтодора.