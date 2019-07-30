Завершился прием заявок на Молодежный день FINODAYS в рамках FINOPOLIS 2019

Москва, 30 июля. Завершился прием заявок на участие в Молодежной программе FINODAYS в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, который состоится в Сочи в октябре 2019 года. Заявки подали 687 студентов из России, стран СНГ и Европы.

Двадцать девятого июля стартовал отборочный этап, в ходе которого претендентам предстоит пройти двухчасовое онлайн-тестирование по двум направлениям: для разработчиков и аналитиков. Испытания продлятся до 2 августа. Участники, успешно прошедшие тестирование, будут допущены до онлайн-интервью с членами рабочей группы, в которую входят представители крупнейших банков и IT-компаний. По результатам онлайн-интервью будут выбраны 100 победителей, которые поедут на FINODAYS в Сочи.

Центральным событием FINODAYS станет Хакатон, в рамках которого студенческим командам будет предложено проработать решения кейсов от ведущих игроков финансового рынка. Участникам предстоит решить задачи в области финтеха, платежных систем, создания чат-ботов, иншуртеха и других.

Также участников Молодежной программы ждут мастер-классы и воркшопы от признанных экспертов финтех-индустрии, нетворкинг и увлекательная спортивная программа.

Участники FINODAYS смогут посетить деловую программу FINOPOLIS и узнать о трендах финтеха из первых рук.

Организатор FINOPOLIS 2019 – Банк России. Оператор – Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 6+

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.