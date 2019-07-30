Интернет-пользователи выбирают лучшие фотографии конкурса "Планета Москва - 2019"

Москва, 30 июля. Интернет-пользователи выбирают лучшие работы участников конкурса городской фотографии "Планета Москва - 2019" на площадке "Активный гражданин" и с 1 августа - на официальной странице Департамента градостроительной политики в сети "Фейсбук". Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"В проекте "Активный гражданин", созданном по инициативе мэра Сергея Собянина для проведения народных референдумов, сегодня стартовало голосование. Здесь опубликована 21 фотография, заявленная в специальной номинации "Строители в лицах. Ветераны – строители", приуроченной к празднованию 25-летия Фонда ветеранов - строителей Москвы. По итогам голосования, которое завершится 11 августа, авторы трех работ, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены дипломами и призами с фирменной символикой "Активный гражданин", - сообщил Сергей Левкин.

"С разницей в несколько дней, 1 августа, откроется голосование на официальной странице Департамента градостроительной политики в социальной сети "Фейсбук". На странице представлены около 200 фотографий полуфиналистов во всех номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса" и одной специальной "Строители в лицах. Ветераны – строители". Ставить лайки может любой желающий до 11 августа включительно. "Народные" избранники будут отмечены памятными призами", - добавил Сергей Левкин.

По словам Левкина, всего на конкурс в этом году поступило 3759 работ, приняли участие 536 фотографов. Церемония награждения победителей конкурса "Планета Москва" состоится 17 августа в парке "Зарядье", одновременно откроется выставка работ финалистов. Позже работы будут экспонироваться в "Доме на Брестской" и в мэрии Москвы.

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