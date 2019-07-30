Открыта регистрация на форум "Российское производство в фокусе национальных проектов"

Москва, 30 июля. Первый в истории России форум, посвященный национальным проектам России, пройдет с 10 по 11 сентября в МВЦ Крокус-Экспо, в рамках юбилейной V международной выставки "Импортозамещение-2019". В течение двух дней форума представители власти, бизнеса, экспертного сообщества подробно обсудят наиболее эффективные механизмы, ориентированные на ускорение экономического развития России, в том числе на примерах реального опыта корпоративного участия бизнеса разного масштаба в национальных проектах.

В рамках форума планируется подробно представить инструменты участия бизнеса в национальных проектах, а также меры государственной поддержки участников. Кроме того, в ходе форума будут обсуждены проблемы и "узкие места" подключения бизнеса к национальному проектированию, сформулированы условия, при которых участие в главных экономических проектах страны было бы выгодно обеим сторонам – и государству с целью экономического подъема национальной экономики, и бизнесу для увеличения капитализации.

"Российское производство в фокусе национальных проектов" – форум, ориентированный на реальную бизнес-практику. Участие в нем – это возможность не просто обменяться мнениями и поделиться опытом решения актуальных для бизнеса проблем, но и создать по его итогам своего рода "дорожную карту" участия вашего бизнеса в реализации национальных проектов. Подобный формат позволяет руководителям и специалистам из любой сферы предпринимательства извлечь из макроэкономики национальных проектов непосредственный практический смысл.

В дискуссиях форума особое внимание будет уделено поиску точек взаимодействия бизнеса с государством по реализации нацпроектов, повышению эффективности системы субсидирования на уровне регионов и конкретных инвестиционных программ. В первый день работы выставки планируется участие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, руководителей профильных министерств и ведомств, глав регионов и госкомпаний.

Центральным событием первого дня форума станет Торжественная церемония награждения лауреатов новой Общероссийской премии в области импортозамещения "Проектный лидер", стимулирующей работу по достижению целевых показателей нацпроектов.

Второй день форума включит в себя серию стратегических сессий, на которых будут обсуждаться вопросы управления программой импортозамещения в ракурсе конкретных нацпроектов, рационального освоения средств на их исполнение, своевременного контроля за их реализацией, новых или успешно реализуемых бизнесом инвестпрограмм. Ведущими темами дискуссионных площадок форума станут внебюджетные инвестиции в национальные проекты, вопросы повышения производительности труда и автоматизации производства, механизмы выхода российских компаний на международные рынки, способы монетизации научных разработок, новые подходы к созданию общественных пространств, экологическая устойчивость и корпоративные трансформации, российские регионы как бизнес-инкубаторы и другие темы.

В работе форума примут участие члены правительства РФ, руководители профильных министерств, институтов развития, отраслевые эксперты. К участию приглашены ответственные по исполнению национальных проектов представители ключевых госструктур, включая Счетную палату, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минсельхоз РФ, Минстрой России, Минфин России, ВЭБ.РФ, ФРП, Российский экспортный центр, РВК, главы и министры регионов РФ, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, а также предприниматели, уже принимающие участие в реализации нацпроектов и работающие по программам импортозамещения.

Также на форуме выступят порядка 50 экспертов и бизнес-спикеров, среди которых заместитель генерального директора по информационным технологиям "Аэрофлота" Кирилл Богданов, руководитель проекта "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ" Ханс Петер Мозер, генеральный директор Центра поддержки ВЭД Галина Баландина, директор по корпоративным отношениям ЛафаржХолсим Россия Виталий Богаченко, основатель косметических брендов Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop Андрей Трубников, генеральный директор Merck Biopharma Russia & CIS Маттиас Вернике, генеральный директор "ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов, директор ГКУ "Агентство экономического развития Ленинградской области" Андрей Сергеев и другие.

В общей сложности на форуме ожидается 2,5 тыс. гостей – главы и специалисты российских компаний, представляющие крупный, средний и малый бизнес, индивидуальные предприниматели практически из всех отраслей российской экономики.

Возрастная категория 18+

Регистрация делегатов и условия участия в форуме.

Спикеры форума.

Программа форума.

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О Международной выставке "ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ"

Международная выставка "Импортозамещение" проводится c 2015 года по распоряжению Правительства РФ (от 21 апреля 2018 г. №719-р), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций. Главная цель выставки – содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения.

Выставка "Импортозамещение" – это демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на международный рынок.

На V Международной выставке "Импортозамещение -2019" ожидается участие более 300 компаний-экспонентов из 40 регионов РФ, а также - около 15 000 посетителей. В рамках выставки будет организована Деловая программа – двухдневный национальный форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" с участием первых лиц государства и тематические круглые столы. А также состоится Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской премии "Проектный лидер".

Организаторы: Минпромторг России и МВЦ "Крокус Экспо".