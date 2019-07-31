Проблема запыленности Новосибирска объясняется нехваткой техники и ее износом

НОВОСИБИРСК, 31 июля. Запыленность Новосибирска - одна из главных проблем города - не решается из-за трехкратного недостатка техники для уборки, а также ее изношенности. Для решения проблемы необходимо в три раза больше техники, сообщил журналистам бывший вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин.

В Новосибирске с начала лета жители систематически жалуются в соцсетях на пыль - она оседает на обуви, летает в воздухе во время ветра, попадая в глаза. Один из источников пыли и песка на улицах города - песко-соляная смесь, которой посыпают улицы каждую зиму. Ежедневно дорожные службы весной выносят сотни тонн песка, однако полностью решить проблему пока не удалось.

"Укомплектованность сегодня по технике - 34%. Не хватает техники для уборки в три раза, и она морально устарела. Были предприняты меры по покупке - 48 машин закупили. На пыль закупили 10 машин-пылесосов. Явно мало. <...> Их хотя бы нужно по одному на каждый район, а лучше - по три", - сказал Сафиуллин.

Всего в Новосибирске 10 районов: Дзержинский, Железнодорожный, Заельцовский, Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Центральный. При этом машины-пылесосы обслуживают преимущественно центральные улицы города. Каждая такая машина стоит больше 10 млн рублей, при этом работать на ней, как подчеркивает экс-чиновник, должен компетентный работник.

"В этом году в марте мы начали собирать пылесосами пыль на улицах города. Собирали в сутки 250 т, потом пришли к нормативу 600 т в сутки", - сказал Сафиуллин, поясняя, что существующее количество не справляется с реальными объемами работы. При этом он отмечает, что дорожный комплекс финансируется по остаточному принципу, в связи с чем средств на переоснащение не хватает.

Ранее ТАСС сообщал, что ученые назвали источниками пыли в Новосибирске продукты смыва с неухоженных газонов, износ дорожных конструкций, а также увеличение потока транзитного автотранспорта летом. Мэрии города рекомендовали восстанавливать травяной покров на газонах, повысить бордюры и применять другие типы обработки дорог от гололеда, а также проводить ремонт дорог с использованием более износостойких материалов.

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Заказчик: Сафиулин Данияр Эльгизарович , Тираж – 1 страница сайта http://tass.ru/. Дата выпуска 02.08.2017 г. № заказа 1. Оплата произведена из средств избирательного фонда кандидата в мэры города Новосибирска Сафиуллина Данияра Эльгизаровича.