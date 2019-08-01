В Сочи состоится X международный турнир по боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70"

Москва, 1 августа. В Сочи 14 августа состоится уникальное событие в мире спорта – в 10-й раз будет проведен Международный турнир по профессиональному боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70". Сборная России и сборная мира сойдутся в 11 поединках, чтобы побороться за чемпионский титул. Организаторами турнира выступают Центр спорта и образования "Самбо-70" Департамента спорта города Москва и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, мэрии города Сочи.

Чем же уникальна "ПЛОТФОРМА S-70" и почему она привлекает к себе так много внимания?

- Главным гостем на протяжении всех лет проведения "ПЛОТФОРМЫ S-70" является знаток и ценитель единоборств - президент России Владимир Путин. Известные мастера боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал не раз отмечали высокий уровень поединков. В числе почетных гостей также были первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, звезды мирового хоккея Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионы по хоккею 2018 года и многие другие;

- Мировые звезды единоборств, чемпионы мировых промоушенов UFC, Bellator ежегодно становятся участниками поединков. Символично, что представители отечественной школы боевых искусств, завоевавшие мировое признание, начинали свой спортивный путь именно на данном турнире. Это Виталий Минаков, Александр Шлеменко, Александр Волков, Вячеслав Василевский, Вадим Немков, Александр Сарнавский;

- Это идеологическая составляющая каждого турнира, направленная на сохранение и преумножение национальных традиций. Каждый турнир имеет свою сквозную тему, ранее организаторы рассказывали о великих русских полководцах, истории армии, основных сражениях, создании войск национальной гвардии, о наставниках и прославленных тренерах нашей страны;

- Это и уникальное место проведения турнира. В олимпийском Сочи расположена единственная в мире площадка в открытым море.

Президент LEAGUE S-70, президент Федерации самбо Москвы, генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70", депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев: "В этом году "ПЛОТФОРМА S-70" отмечает по-настоящему знаковый юбилей – мы проводим X турнир. Когда мы его придумали, конечно, не могли себе представить, что он превратится в многолетнюю традицию, станет событием в мире единоборств. Мы и не мечтали, что "ПЛОТФОРМА S-70" будет местом притяжения самых известных и влиятельных людей России и мира, звезд мирового спорта. Уверен, что честные и яркие поединки вдохновляют очень многих юношей и девушек по всей стране. В этом году мы выбрали главной темой турнира – борьбу самбо, чтобы рассказать о роли нашего вида спорта в формировании личности и достижении высоких результатов в любой сфере деятельности. Мы искренне верим, что X юбилейный международный турнир "ПЛОТФОРМА S-70" даст еще один важный толчок для популяризации и развития самбо".

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