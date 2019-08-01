В Сосновском районе Челябинской области открывают новые объекты социальной инфраструктуры

ТАСС, 1 августа. Руководитель Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Сосновский муниципальный район. Он побывал на строительных площадках нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ключи, детского сада в деревне Шигаево, ознакомился с ходом реконструкции путепровода вблизи села Долгодеревенское. Текслер также дал поручение главе района подготовить проект строительства ФОКа и стадиона в Долгодеревенском.

В деревне Ключи проживают 263 человека. Сегодня это одна из территорий активной жилищной застройки к северо-западу от Челябинска, и в будущем прогнозируется увеличение численности населения до 10 тыс. человек. На сегодняшний день в деревне есть медпункт, но он в аварийном состоянии, неблагоустроенный, с печным отоплением. Было принято решение о строительстве нового ФАПа. Работы начались в июне 2019 года, в августе модульное здание будет завершено. Также будет благоустроена улично-дорожная сеть, ведущая к медпункту.

"В деревне Ключи 40 лет существует ФАП в старом срубе. Он не приспособлен для оказания медицинской помощи, там холодно и неуютно. Через месяц будет открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. (…) Это то, что мы и должны делать, - заниматься первичным звеном, теми проблемами здравоохранения, которые существуют непосредственно в деревнях, селах, небольших городах. В последние годы здесь у нас были проблемы, и мы сейчас будем семимильными шагами их решать", – подчеркнул Текслер.

В деревне Шигаево ведется активное строительство детского сада на 155 мест. Открытие нового дошкольного образовательного учреждения позволит полностью ликвидировать очередь на места для детей от трех до семи лет и на 57% сократить очередь для детей до трех лет. Осмотрев стройплощадку, глава региона распорядился увеличить количество рабочих и ускорить темпы. Также он поручил сделать подъездные пути к садику и благоустроить территорию. Министерству образования рекомендовано взять работы на особый контроль.

"Прошу ускориться со сроками строительства нового детского сада, увеличьте количество строителей на объекте, чтобы уже 1 декабря 2019 года дети пошли в новый детский сад", – обозначил глава региона.

Также Текслер проверил, как идет реконструкция моста через реку Зюзелга в селе Долгодеревенское. В 2019 году здесь проводят капремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В ходе ремонта будет обновлено дорожное полотно, установлены барьерные и перильные ограждения, приведены в нормативное состояние полосы безопасности и тротуары вдоль мостового перехода. Работы планируется завершить в октябре 2019 года. На время ремонта для проезда по селу подготовлена объездная дорога, отремонтирован мост-дублер, установлен временный пешеходный мост.

В Долгодеревенском к Алексею Текслеру обратилась молодежь с просьбой построить в райцентре ФОК и стадион. В селе более 12 тыс. жителей, но спортивных объектов нет. По поручению главы региона уже в 2020 году в Долгодеревенском появится современный стадион. Районные власти должны в течение месяца подготовить предложения по ФОКу и начать работу над проектно-сметной документацией.

"Я уже дал поручение: на следующий год в Долгодеревенском будет современный стадион с футбольным полем, раздевалками. Все эти вопросы мы решим уже на следующий год. Относительно ФОКа – это отдельная задача. Я пообещал, что в течение месяца дам полный, конкретный ответ, когда здесь будет ФОК. То, что он будет, это точно", – акцентировал Текслер.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал региональные власти немедленно начать работу по достижению поставленных в нацпроектах целей - проводить необходимые конкурсы и заключать договоры, не дожидаясь дополнительных отмашек и решений. "Бюджет [нацпроекта "Демография" – прим. ТАСС] за счет всех источников составит более 3 трлн рублей за предстоящие шесть лет", - подчеркнул Медведев. Он напомнил, что на реализацию национальных проектов в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено "весьма значительное финансирование", в 2019 году - около 600 млрд рублей.

По словам министра труда и социальной защиты РФ, руководителя национального проекта "Демография" Максима Топилина, поручения Медведева по своевременному освоению средств находятся под контролем. "Мы работаем в постоянном режиме с органами исполнительной власти субъектов, чтобы они в кратчайшие сроки завершали конкурсные процедуры", - подчеркнул Топилин. Он уточнил, что контроль за объектами строительства будет осуществляться, в том числе, и с помощью видеонаблюдения.