"Холдинг Кабельный Альянс" успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества

ТАСС, 1 августа. "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК), подтвердив соответствие всех технологических процессов компании международным требованиям.

Как сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, сертификат по новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 холдинг получил четыре года назад. Теперь один раз в три года компания проходит ресертификацию и ежегодно - инспекционный аудит. Наличие у производителя сертифицированной СМК является обязательным условием для большинства крупных потребителей и усиливает позиции холдинга в высококонкурентной среде.

"Строгое соблюдение всех стандартов технологических операций, контроль качества материалов и готовой продукции – это процессы, в которых не может быть мелочей. Накопленный опыт, предупреждение рисков на всех этапах рабочего процесса, оперативное реагирование на проблемные моменты позволяют нам соответствовать международным стандартам", - подчеркнул директор по продажам ООО "Холдинг Кабельный альянс" Андрей Хмурович.

Аудиторская проверка коснулась каждого производственного этапа - от размещения заказа до выпуска готовой продукции. Она позволила выявить моменты, которые требуют усовершенствования. В частности, по последним рекомендациям аудиторов в ХКА были детализированы критерии оценки поставщиков сырья, введено понятие главного поставщика. Такое строгое ранжирование исключает возможные проблемы уже на этапе снабжения производства.

В соответствии с международными требованиями, при оптимизации рабочих процессов в компании особое внимание уделяется мнению потребителей продукции. "Мы регулярно проводим анкетирование среди наших клиентов. Они высоко оценивают качество продукции, ассортимент и сервис. Обратная связь помогает нам повышать уровень удовлетворенности потребителя", - пояснила ведущий специалист по СМК Светлана Ахмедьянова.

Наличие сертифицированной СМК позволяет обеспечивать индивидуальный подход к клиентам и выстраивать гибкую ценовую политику. Сегодня "Холдинг Кабельный альянс" готов выполнять уникальные заказы с учетом специфики требований любого клиента, отмечают в пресс-службе.

О предприятии

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" было создано в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в 2016 году превысил 50 тыс. т. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г. Томск".

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассных сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.