В 2020 году фестиваль "НАШЕСТВИЕ" станет костюмированным

Москва, 1 августа. Организаторы крупнейшего в России музыкального "оупен-эйра" "НАШЕСТВИЕ" объявили в следующем году темой фестиваля "Карнавал".

Третье десятилетие "Главного приключения года" начнется с перемен. Неизменным останется только привычный лайн-ап, который организаторы начнут анонсировать уже осенью. Карнавальное "НАШЕСТВИЕ-2020" превратится на один год в костюмированный праздник.

С каждым годом крупнейший в России фестиваль становится комфортнее, старается объединить все лучшее в активном отдыхе и современной инфраструктуре с хорошей музыкой.

"НАШЕСТВИЕ" открывает двери поклонникам популярной культуры, посвященной фантастике, кино, комиксам и компьютерным играм. "Карнавал" - это огромная площадка для творчества, возможность оказаться в образе своих любимых героев.

Масштабную музыкальную программу "НАШЕСТВИЯ" дополнят флэшмобы и конкурсы, ночные и дневные шествия.

В рамках "Главного приключения года-2020" посетители смогут примерить на себя новые образы. Самое главное условие, чтобы наряд был легким и позволял свободно двигаться и танцевать. Желающие пойти дальше могут стилизовать свое авто, украсить его перед поездкой на фестиваль.

О фестивале

"НАШЕСТВИЕ" – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "НАШЕ Радио".

"НАШЕСТВИЕ" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и признанным, и молодым исполнителям.

С 2009 года "Главное приключение года" проходит на площадке в Большом Завидове в Тверской области. Огромная территория находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".

"НАШЕСТВИЕ" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктуры. Каждый год организаторы делают все, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразнее и интереснее.

Возрастная категория 18+

Пресс-служба "Наше радио", ЗАО "Мультимедиа Холдинг"

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