Игроки "Зенита" встретились с победителями "Большого фестиваля футбола"

Санкт-Петербург, 1 августа. Сегодня, 1 августа, защитники основного состава "Зенита", Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович, встретились с победителями "Большого фестиваля футбола".

Футболисты прибыли в "Газпром"-Академию сразу после тренировки первой команды и пообщались с 45-ю победителями проекта "Большой фестиваль футбола". Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович приняли участие в тренировочном процессе, показали несколько упражнений, сфотографировались с ребятами и раздали автографы всем желающим.

"Мне очень нравятся подобные мероприятия, на них заряжаешься энергией, — отметил Бранислав Иванович. — В этом возрасте детям важно набираться опыта, такие встречи для них очень позитивны. У меня, например, в детстве такого опыта не было — я рос в маленьком городе и не мог встретиться с профессиональными футболистами. Думаю, этим детям очень приятно и полезно, когда к ним на тренировку приходят известные футболисты. Наверное, они запомнят это надолго".

"Большой фестиваль футбола" — всероссийский футбольный марафон, организованный "Зенитом" и Газпромбанком. Летом 2019 года "Большой фестиваль футбола" побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе с помощью специальных тестов были выбраны шесть юных футболистов, каждый из них отправился на тренировочные сборы в "Газпром"-Академию.

Помимо отбора в ходе самого фестиваля, организаторы предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого необходимо было выполнить задания тренера Академии, записать процесс на видео и опубликовать ролик в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали лучших. Победителями онлайн-отбора стали футболисты из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.