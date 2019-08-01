Победители Urban Awards 2018 вошли в число лидеров строительного рынка

Москва, 1 августа. Как показали данные по итогам продаж первичной недвижимости в первом полугодии 2019 года, победители премии Urban Awards 2018 вошли в топ спроса по всем основным сегментам рынка.

Жилой массив "Скандинавия", ведущий борьбу за лидерство в Новой Москве, был признан жюри Urban Awards лучшим комплексом на территории ТиНАО. Проект продолжает пространственно развиваться: в декабре прошлого года стартовали продажи в 18 корпусах микрорайона "Скандинавия Юг" (вблизи деревни Бачурино), в июне состоялся запуск 16-го корпуса в основной части застройки. Новые корпуса дали 578 сделок. Общее количество зарегистрированных ДДУ достигло 1390 единиц — второй результат по Москве. Таким образом, "Скандинавия" завершила полугодие в статусе "тысячника" — одного из трех, наряду с ЖК "Некрасовка" и ЖК "Саларьево Парк".

Другой победитель Urban Awards "Город на реке Тушино – 2018" (в номинации "Жилой комплекс года комфорт-класса") занял место в пятерке самых продуктивных проектов внутри МКАД. За шесть месяцев пул покупателей пополнился на 455 человек. Объем поступлений от реализации жилья составил 5,66 млрд рублей. Годом ранее эти значения были куда ниже — соответственно 347 сделок и 4,39 млрд рублей. ЖК "Преображение" ("Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса") завершил первую половину года на третьем месте среди комплексов Восточного административного округа. По этому адресу застройщик — компания "Инград" — оформила 374 сделки. Однако потенциал и амбиции проекта позволяют ему рассчитывать на более высокие достижения. В июне он смог опередить своего главного конкурента ЖК Level Амурская по уровню спроса: 82 ДДУ против 71.

ЖК "Зиларт", взявший сразу три номинации ("Лучший проект комплексной застройки", "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры", Выбор пользователей "Яндекс.Недвижимость"), в первом полугодии 2019 года возглавил рейтинг самых продаваемых новостроек бизнес-класса с 528 реализованными лотами — почти на 30% больше, чем у ближайшего преследователя. Накануне Нового года были сданы первые четыре корпуса (со 2-го по 6-й), в ближайшее время к ним присоединятся еще два.

ЖК Prime Park, лучший жилой небоскреб Москвы по версии Urban Awards, на несколько месяцев выбыл из экспозиции и вернулся после урегулирования вопросов собственности только в апреле. Фактически в распоряжении застройщика оставался только один квартал, чтобы выправить свою полугодовую статистику. И эта задача была выполнена. В апреле-июне Prime Park был безоговорочным лидером спроса в премиум-сегменте и уступил первенство по итогам полугодия только ЖК City Park.

ЖК Ordynka полностью оправдал звание лучшего строящегося комплекса элит-класса. За первые шесть месяцев текущего года в проекте было продано 18 квартир и три апартамента на общую сумму более 2 млрд рублей — хороший результат для эксклюзивного жилья.

Если отдельно рассматривать категорию апартаментов, необходимо указать на высокую популярность предложения в апарт-отеле YE'S Ботанический сад ("Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса"). Согласно данным Urbanus.ru, по этому адресу зарегистрировано 135 ДДУ — третий результат по рынку.

В контексте отдельных локаций победители Urban Awards также успешно проявили себя на рынке. Так, ЖК LIFE-Кутузовский ("Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса") вошел в топ-5 самых продаваемых проектов своего сегмента на Большом Западе Москвы (Северо-Западный, Западный и Юго-Западный округа). Уровень продаж поднялся за год с 185 до 227 ДДУ. ЖК "Серебряный парк" (победитель в номинации "Экологическая экспертиза") в силу своих масштабов не претендует на лидерство по абсолютным показателям, но при этом показывает оптимистичную динамику. По сравнению с первым полугодием 2018 года, количество сделок увеличилось на четверть — до 101, а объем выручки вырос в полтора раза. Отдельно отметим успех ЖК "Крылья", ставшего одной из "Премьер года" на Urban Awards 2018. В июне он обошел по востребованности все остальные проекты бизнес-класса в западной части Москвы с показателем в 61 ДДУ. Всего за полгода здесь состоялось 223 сделки. На Большом Востоке (Северо-Восточный, Восточный и Юго-Восточный административные округа) в топ-5 спроса на рынке бизнес-класса поднялся ЖК Balance — еще одна "Премьера года" — с 278 реализованными лотами. Обладатель Grand Prix премии квартал Headliner стал самым продаваемым проектом в центре Москвы (303 ДДУ).

Проекты-лидеры спроса среди победителей Urban Awards.

"Сама по себе статистика продаж не всегда отражает качество строительного продукта. Есть целый ряд нишевых проектов, которые рассчитаны на точечный спрос. И мы ввели специальные критерии и номинации, позволяющие выявить их и достойно представить в нашей премии. В то же время финалисты Urban Awards очень часто занимают лидирующие места в рейтинге покупательских предпочтений — особенно это характерно для бизнес-, премиум- и элит-класса. Такое единодушие — экспертов рынка и рядовых потребителей — служит еще одним доказательством объективности премии и ее эффективности для всей отрасли", — заключает руководитель Urban Awards Ольга Хасанова.

Подать заявку на участие в московской премии Urban Awards 2019 можно на официальном сайте.

Возрастная категория 18+

Материал составлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитывались продажи, проведенные по договорам долевого участия без учета оптовых сделок. При расчете показателей стоимости использовались данные из прайс-листов.

Пресс-служба Urban Awards:

Лейла Кадиева, PR-директор

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