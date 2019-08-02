Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены

Москва, 2 августа. Фестиваль Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа при поддержке Альфа-Банка, анонсировал пополнение в лайнапе техно-сцены Miller Future Music. Программу фестиваля пополнили dOP, Matthew Dear, Tifschwarz и Marc Romboy. За техно-направление на AFP традиционно отвечает бренд Miller. В этом году гостей фестиваля ждет новая концепция сцены Miller Future Music.

Корни дуэта dOP уходят к парижской диско-традиции, а собственная музыка Джо и Дамьена – это микс из новой волны, диско, тек- и эйсид-хауса. dOP одинаково почитают и в техно, и в рок-тусовке: они выступают в лондонском Fabric, парижском Rex и берлинском "Салоне дикой Ренаты" (в рейтинг лучших live acts по версии портала Resident Advisor группа попадала трижды), записывают ремиксы для Franz Ferdinand, DJ Hell и Claude VonStroke и издают пластинки на лейбле Circus Company вместе с Николасом Джааром и Дани Сицилиано.

Matthew Dear вырос в Детройте. Его первые записи, звучавшие как классическое минимал-техно, сразу попали в обойму лейбла-трендсеттера Ghostly International, а вскоре пластинки Мэттью уже играли топовые ди-джеи от Ричи Хоутина и Джона Аквавивы до Принса Томаса и M.A.N.D.Y. С годами его музыка основательно менялась, Мэттью запел и расширил жанровую палитру, добавив туда лефтфилд-хаус и пост-панк. Но его главным направлением так и осталось "умное техно", которое он чаще всего издает под именем Audion. Живые выступления в графике Мэттью чередуются с дижджей-сетами, и в этой ипостаси он, возможно, добился еще больших успехов. Его диджейские миксы выходили во всех самых престижных сериях – Fabric, Body Language и DJ Kicks.

Карьера дуэта Tiefschwatz длится уже более 20 лет, в конце девяностых талантливых немцев одним из первых заметил нью-йорский хаус-патриарх Франсуа Кевроркян. Однако настоящий взлет Tiefschwatz случился в середине 2000-х, когда Али и Басти Шварц стали пионерами нового клубного звука на стыке минимал-техно, хауса и электро. Их треки звучали в клубах от Рейкьявика до Йоханесбурга, в свои миксы что-то из их творчества включали буквально все ди-джеи от Карла Кокса и Пита Тонга до Лены Поповой. С тех пор их популярность вышла далеко за рамки клубной среды. Tiefschwarz записывают ремиксы для Мадонны, Depeche Mode и Goldfrapp и гастролируют по крупнейшим фестивалям вроде немецкого Melt или испанского Primavera Sound.

Музыкант и ди-джей Marc Romboy – один из тех, благодаря кому немецкая клубная сцена сегодня считается едва ли не лучшей в мире. Еще в начале девяностых он стоял у истоков лейблов Aphabet City и Le Petit Prince, издававших все от хауса и транса до эйсид-техно, а в нулевые продолжил традицию, основав лейбл Systematic, куда подписал целую плеяду влиятельных музыкантов от Лорана Гарнье до Морица Фон Освальда. Сегодня на счету Марка десятки проектов и сотни пластинок в самых разных жанрах от дип-хауса до техно (многие из которых записаны в соавторстве с легендарными музыкантами типа Блейка Бакстера или Роберта Оуэнса), однако предпочтение он отдает мягкому и мелодичному звучанию.

В программе сцены Miller Future Music ранее анонсированы тек-хаус дуэт из Барселоны Audiofly, один из самых востребованных техноартистов мира Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и один из знаковых российских диджеев десятилетия Mujuce.

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