МТС наращивает базу спутникового ТВ в условиях стагнации рынка

Москва, 2 августа. Спутниковое ТВ МТС стало лидером по приросту абонентской базы второго квартала. За год оператор в полтора раза увеличил количество своих подписчиков, на конец первого полугодия их число превысило 750 тыс. Это удалось сделать в условиях стагнации рынка платного ТВ.

В компании успех объясняют конкурентными тарифами и качественным канальным наполнением. Одним из ключевых преимуществ Спутникового ТВ МТС на рынке является возможность предложить подписчикам конвергентные сервисы на базе возможностей материнской компании, которые объединяют ТВ и высокоскоростной доступ в интернет.

Конвергентный продукт ПАО "МТС" и Спутникового ТВ МТС позволяет подключить одновременно спутниковое ТВ и мобильный интернет-роутер и обеспечивает суммарную скидку на услуги ТВ и интернет-доступа свыше 30%. С мая услуга стала доступна во всех регионах присутствия Спутникового ТВ МТС. За период действия продукта на его долю приходится более четверти суммарных подключений спутникового ТВ.

Наиболее высокие темпы роста абонентской базы зафиксированы в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Республике Татарстан и Ставропольском крае.

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план включает 222 канала. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

Подробности акции.

Организатор акции ООО "Спутниковое ТВ МТС", ОГРН 1127746631495, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 51/4 стр. 1.