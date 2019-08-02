Школу на 700 учащихся откроют в поселке Ивановской области в новом учебном году

ИВАНОВО, 2 августа. /ТАСС/. Школа на 700 учащихся откроется в поселке Савино Ивановской области в новом учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Ивановской областной думы.

"В настоящее время на объекте выполняется монтаж систем отопления, канализации, вентиляции, электрических сетей, ведутся кровельные и штукатурные работы, отделка фасада, ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже в этом учебном году", - сообщили агентству.

"Работы ведутся в соответствии с графиком, под контролем депутатов, регионального правительства и муниципалитета", - заявила посетившая объект председатель областной думы Марина Дмитриева. Она также подчеркнула, что вскоре предполагается организовать курсы подготовки учителей для работы с современным оборудованием, которое будет установлено в школе.

По информации пресс-службы думы, образовательных учреждений подобного уровня в регионе пока нет. "В школе будет два спортзала, актовый зал, кухня и столовая, мастерские, стоматологический кабинет. Предусмотрены группы продленного дня и классы со спальными местами. На прилегающей территории будут обустроены стадион, площадки для отдыха и игр, теплицы, цветник и сад", - рассказали агентству.

Строительство школы началось в сентябре 2017 года, стоимость объекта – порядка 515 млн рублей, добавили в пресс-службе.