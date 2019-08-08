Фонд поддержки предпринимательства Югры помог на год раньше отремонтировать автодорогу

ТАСС, 8 августа. На год раньше срока завершился ремонт автомобильной дороги, соединяющей город Советский и поселок городского типа Зеленоборск в Ханты-Мансийском автономном округе. Это ответвление от федерального шоссе, которое соединяет левобережье Оби со Свердловской областью. Как сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры, такие темпы стали возможны благодаря тому, что руководитель строительной компании ООО "Ремдорстрой" Алексей Заложук воспользовался финподдержкой Фонда по программе "Гарантия".

"Позднее компания привлекла поручительство Фонда в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение работ по ремонту объекта "Автомобильная дорога город Югорск – пгт Таежный", - сказано в сообщении фонда. Там подчеркнули, что Заложук в этом году воспользовался поручительством Фонда дважды. В планах предпринимателя - реконструкция автомобильной дороги "город Советский – месторождение Ловинское" и выполнение работ по ремонту автомобильной дороги между пгт Талинка и городом Советский", - сообщили в фонде.

Фонд поддержки предпринимательства Югры помогает субъектам малого и среднего предпринимательства получить кредит в банке без залога собственных средств путем предоставления поручительства. Подробнее о данной форме государственной поддержке можно узнать на портале малого и среднего предпринимательства Югры. Она реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".