Подать заявку на Международный конкурс дизайнеров CorelDRAW 2019 можно до 30 сентября

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Художники и дизайнеры приглашаются принять участие в Международном конкурсе дизайнеров CorelDRAW 2019. До 30 сентября 2019 года участники могут представить на конкурс свои работы, созданные в CorelDRAW® 2019, Corel PHOTO-PAINT® 2019 или Corel DESIGNER® 2019, и получить шанс выиграть ценные призы, общая стоимость которых составляет более $80 тыс.

"Международный конкурс CorelDRAW давно стал платформой для чествования талантливых дизайнеров. Великолепные работы, которые нам присылают пользователи CorelDRAW со всего мира, не перестают удивлять и вдохновлять нас. Независимо от направления их проектов — будь то причудливые иллюстрации, смелый дизайн или информативная техническая графика — мы счастливы, что наш конкурс способствует раскрытию лучших мастеров визуальной коммуникации", — заявил Джон Фальсетто (John Falsetto), старший директор по продуктам (CorelDRAW и офисное ПО).

Участники могут представить работы, созданные в CorelDRAW 2019, Corel PHOTO-PAINT 2019 или Corel DESIGNER 2019, в следующих категориях:

- Брендинг и маркетинг. Цифровой дизайн листовок, брошюр, логотипов, баннеров, наград, гравировки и т. д., предназначенный для предоставления информации и стимулирования интереса к продукту или бизнесу.

- Графика и иллюстрация. Художественный, креативный и уникальный цифровой дизайн, направленный на эстетическое восприятие прекрасного, а не выполнение практических функций.

- Вывески и декорирование автомобилей. Цифровой дизайн декоративного покрытия транспортных средств (в том числе легковых и грузовых автомобилей, судов, автобусов и пр.) и/или коммерческих рекламных щитов или вывесок.

- Одежда и текстиль. Цифровой дизайн, имеющий отношение к моде, вышивке и печати на ткани. Работы представляются в виде макетного образца одежды, ткани или модели.

- Ускоренное видео создания проекта. Видео с эффектом разрыва времени, которое демонстрирует процесс создания дизайна в CorelDRAW 2019, Corel PHOTO-PAINT 2019 или Corel DESIGNER 2019.

- Техническое проектирование и дизайн. Точный 2D и 3D цифровой дизайн, который визуально передает процесс конструирования или функционирования объекта. Примеры: инструкции по сборке, схемы поэтажных строительных планов, архитектурные и инженерные чертежи.

- Студенческие работы. Цифровой дизайн, представленный на конкурс студентами. На момент подачи заявки в этой категории претенденты должны быть зачислены и посещать занятия в аккредитованных учебных заведениях системы послешкольного образования, университете/колледже или высшей школе.

В каждой категории будут выбраны победители, которые займут первое, второе и третье место. Из победителей, занявших первые места в каждой из категорий, будет выбран один победитель, который получит главный приз. Призовой фонд составляет более $80 тыс. В список призов входят компьютерное программное и аппаратное обеспечение, техническое снаряжение и аксессуары, денежные призы, а также различные товары, имеющие отношение к графическому дизайну.

Важная информация

Покупки не являются обязательными. С документом, в котором полностью изложены правила конкурса (включая условия подачи заявки на конкурс и подробное описание призов), можно ознакомиться по адресу www.contest.corel.com/coreldraw. Конкурс проводится с 00:00:01 по восточному летнему времени (EDT) 1 августа 2019 года по 23:59:59 EDT 30 сентября 2019 года. Возможны местные ограничения. Участники конкурса должны быть в возрасте 18 лет и старше и пребывать в стране проживания на законных основаниях. На момент подачи заявки на участие в конкурсе в категории "Студенческие работы" претенденты должны быть зачислены и посещать занятия в аккредитованных учебных заведениях системы послешкольного образования, университете/колледже или высшей школе. Претенденты, имеющие право на участие в конкурсе, могут представить по одной работе в каждой из семи категорий. В каждой категории будут выбраны победители, которые займут первое, второе и третье места. Из победителей, занявших первые места в каждой из семи категорий, судейской коллегией будет выбран один победитель, который получит главный приз. Победители будут уведомлены по электронной почте ориентировочно 14 октября 2019 года. Приблизительная розничная стоимость (ПРС) призов: первое место: ПРС 2000 – $8890; второе место: ПРС 1000 – $6910; третье место: ПРС 500 – $2930; главный приз: ПРС $13 800. Шансы на победу зависят от количества принятых заявок и от мастерства участников. Спонсором конкурса является корпорация Corel (1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7 Canada).

О корпорации Corel

Продукты Corel позволяют миллионам специалистов, занятых в сфере знаний по всему миру, быстрее создавать проекты. Компания выпускает программное обеспечение известных в отрасли торговых марок и дает возможность пользователям заниматься творчеством, эффективно взаимодействовать друг с другом и добиваться качественных результатов — как самостоятельно, так и в команде. Движущей силой успеха корпорации является постоянное стремление вдохновлять своих клиентов и помогать им в достижении их целей при помощи широкого спектра инновационных приложений, таких как CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® и WinZip®. Подробные сведения о корпорации Corel см. по адресу www.corel.com.