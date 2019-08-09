Выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны" открывается 20 августа

Москва, 9 августа. В Выставочном зале федеральных архивов в Москве (ул. Большая Пироговская, д. 17) 20 августа в 16:00 состоится открытие историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".

Подлинные архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы, всего около 300 экспонатов, рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке. Данный проект является продолжением историко-документальной выставки "Мюнхен-38. На пороге катастрофы", состоявшейся в сентябре – октябре 2018 года в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

Экспозиция охватывает период с ликвидации Чехословакии как суверенного государства в марте 1939 года, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Большое внимание на выставке уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне – августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны, рассказывается об уклончивой позиции Великобритании и Франции в вопросе заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а также категорическом непринятии Польшей советских предложений по противодействию германской экспансии. Уникальные архивные документы демонстрируют интересы каждого из участников будущего мирового конфликта: шифртелеграммы, переписка наркомов иностранных дел СССР М.М. Литвинова и В.М. Молотова с полномочными представителями СССР в Германии, Франции, Великобритании, Польше об англо-французской "политике гарантий" и основных подходах к обеспечению коллективной безопасности в Европе; записи бесед с послом Польши в СССР В. Гжибовским о советских предложениях относительно возможной помощи СССР в случае германской агрессии и позиции польского правительства; записка начальника Генштаба РККА Б.М. Шапошникова о вариантах действий вооруженных сил антифашистской коалиции во время крупномасштабной войны в Европе; записи восьми заседаний военных миссий Великобритании, Франции и СССР в ходе переговоров в Москве.

Большой интерес представляют документы французского происхождения, переписка французского военного атташе в Польше Ф. Мюсса с военным министром Франции Э. Даладье о возможности оказания помощи Польше, записки французского военного атташе в СССР О.-А. Паласа о стратегической обстановке в Восточной Европе с оценками германской угрозы.

Особое место в экспозиции занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директивы Верховного главнокомандования вермахта, протоколы совещаний Гитлера с руководством вермахта о задачах в будущей войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши, сведения о концентрации и передвижении германских войск.

Ключевую роль для понимания ситуации, сложившейся в мировой политике в последние предвоенные дни, играют документы по подготовке визита министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа в Москву, телеграмма А. Гитлера И.В. Сталину с предложением принять его в Москве и ответное письмо генерального секретаря ЦК ВКП(б), оригинал советско-германского договора о ненападении и секретного дополнительного протокола о разграничении сфер интересов Германии и СССР (от 23 августа 1939 года), а также документы о реакции ведущих мировых держав и Исполкома Коминтерна на заключение этого договора.

Экспозиция подготовлена при участии Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива новейшей истории, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики Российской империи, Архива внешней политики Российской Федерации, Архива Президента Российской Федерации, Политического архива МИД Германии, Государственного исторического музея, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, Центра истории российской дипломатической службы МИД России, Военно-исторического центра в г. Калуге, Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации.

Выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны" рассчитана как на специалистов-историков, так и на самую широкую аудиторию.

Возрастная категория 12+

Выставка работает с 21 августа 2019 года с 12:00 до 18:00 (вход на экспозицию открыт до 17:15). Выходные дни – понедельник, вторник. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Аккредитация СМИ по телефонам и электронной почте:

8(499)-245-19-25, 8 (495) 580-88-25

vzal_fa@mail.ru; bolotina@statearchive.ru