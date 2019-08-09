Эксперты создали карту брендов Екатеринбурга

ТАСС, 9 августа. Карту брендов Екатеринбурга создали эксперты в ходе форсайт-сессии в Доме журналистов в четверг. Экспертный клуб Екатеринбурга, объединяющий известных на Урале историков, краеведов, политологов, писателей, архитекторов, искусствоведов, культурологов, религиоведов, литературных редакторов и журналистов, определил самые перспективные бренды - памятники, имена, произведения и мифы Екатеринбурга.

Глава Свердловского отделения Союза Журналистов России Александр Левин, открывая форсайт-сессию, отметил, что тема брендирования важна для Екатеринбурга, поскольку о городе в мире еще до начала 1990-х годов никто ничего не знал, да и сегодня пока еще мало знают.

"Эдуард Россель в свое время поставил цель открыть Свердловск для мира. Сюда вообще никто не мог попасть, даже в 90-е. Когда он заговорил о том, что нужно открывать генконсульства в Екатеринбурге, на него смотрели как на фантаста. В короткий период времени мы вышли на мировую арену, у нас стали проходить международные события. Но что такое Екатеринбург? Екатеринбург – это Бажов, Демидов… У нас огромное количество уникальных вещей: Шигирский идол, есть и забытые имена. Бренды Екатеринбурга – тема вечная", – заключил Левин.

По словам куратора Экспертного клуба Екатеринбурга, политолога, доктора философских наук Анатолия Гагарина, эта работа стала реакцией на неудовлетворенность "ментальным обликом" Екатеринбурга среди людей, причастных к этой сфере. "Власть ждет от нас этой работы, хотя бы в качестве импульса. Грядет Универсиада и другие крупные международные события, а данный пласт остается на периферии", - отметил он.

Гагарин добавил, что на форсайт-сессию были приглашены эксперты, которые могут сформулировать концепцию брендирования в целом. Все они выполняют функцию медиаторов между профессиональной средой и представителями власти.

"Мы выступаем своеобразными медиаторами, которые могут обобщить определенную информацию, знания, интенции и сформировать общий запрос, в том числе для власти. Это, с одной стороны, медиация, с другой стороны – лоббирование тех культурных оснований, которые нам бы хотелось, чтобы были востребованы в информационном поле и были вовлечены в бренд-менеджмент", – сказал Гагарин.

Модератор сессии – культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков сказал, что экспертов и организаторов мероприятия интересует брендинг, а не пиар. "Слово бренд в переводе с английского означает "клеймо, печать". Нас интересует, как "проникнуть в мозг", сформировать в сознании людей устойчивый комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик по отношению к Екатеринбургу. Это именно брендинг, ментальная оболочка, некая печать, которую мы ставим в мозг человека, это не пиар. Последнее – это создание вирусного эффекта, сарафанного радио, шум, скандалы, конфликты. Я не могу сказать, что это плохо, это, так или иначе, привлекает внимание к культурным объектам. Брендинг – это работа с памятью людей", – сказал он, отметив, что в качестве экспертов инициаторы сессии выбирали тех, кто готов спокойно рассуждать о том, как проникнуть в мозг людей, чтобы там отпечаталось что-то очень важное. "Создать вокруг этого хайп – это другая задача", - отметил он, добавив, что результат работы экспертов, ТОП-10, - не истина в последней инстанции, а первый шаг, "печка, от которой пляшем".

По его словам, на основе проделанной экспертной работы пиарщики в будущем и должны развивать свою "вирусную активность".

Эксперты работали индивидуально и в профессиональных группах, а совместный результат закрепили на общем стенде. Так на доске появились названия выбранных брендов, разделенные на три категории: известные (лидеры), вспомогательные и уникальные.

Карта брендов

В числе безусловных лидеров оказались такие общеизвестные бренды, как уральский конструктивизм, уральский рок, Уральский филармонический оркестр, Павел Бажов, Борис Рыжий, Виталий Волович, Алексей Балабанов, династия Романовых. Уникальным, но мало раскрученным брендом был признан Шигирский идол. Среди прочих ярких явлений Екатеринбурга эксперты были готовы признать своеобразным брендом даже здание "Пассажа" как образец "плохой" архитектуры, помогающий оценить архитектуру "хорошую".

Подводя итоги сессии, Цеплаков отметил, что сегодня завершен некий предварительный этап отбора, однако на этом все только начинается. Теперь все названные бренды нужно продвигать.

"Очень важно по-разному продвигать эти бренды в зависимости от того, в какую группу бренд попал. Если он попал в список известных брендов, нужно его укреплять. Надо, чтобы они стали "бронзовыми". Тогда они отпечатываются в памяти потомков. Затем – осуществление экспансии в другие регионы и страны. Вспомогательные бренды нужно делать известными. То есть сторителлинг, всякие фишки, неожиданные контексты, коды, неожиданные инструменты. Например, взять и сложить поэму про Концертный зал Маклецкого, написать про него рэп. Чем больше контекстов, тем больше шансов у вспомогательного бренда стать известным. Уникальные бренды (обратите внимание, сколько их у Екатеринбурга, и это еще не все) – про них надо как раз шуметь", – описал разные модели продвижения Цеплаков.

По словам организаторов мероприятия, работа над брендированием будет продолжена. Продвижением займутся отдельно сформированные рабочие группы.

Организаторы сессии - Экспертный Клуб Екатеринбурга, Фонд "Время", Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов, Общественная организация "Культурное Просвещение", Интернет-видеоканал Roomple, Дом Журналистов в Екатеринбурге.