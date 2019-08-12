ПСБ организует на МАКС-2019 коллективный стенд компаний малого и среднего бизнеса

Москва, 12 августа. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) впервые в истории Международных авиационно-космических салонов организует на МАКС-2019 коллективный стенд компаний малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении ПСБ.

Промсвязьбанк создает новое выставочное пространство, чтобы оказать предпринимателям содействие в развитии сотрудничества с предприятиями авиационной промышленности, отмечается в сообщении.

Свои продукцию и услуги на мини-стендах в рамках коллективной экспозиции представят несколько десятков компаний – клиентов банка, являющихся производителями приборов и электроники для авиации, синтетических материалов, средств связи, спецодежды, питания. Значительная часть экспонентов участвует в кооперационных цепочках поставок в рамках государственного оборонного заказа.

Помимо демонстрации продукции на мини-стендах, выставочное пространство позволит проводить деловые мероприятия, семинары для участников тендеров государственных компаний, встречи партнеров и подписания соглашений.

Частью коллективного стенда станет фотовыставка "Бизнес в объективе", посвященная тому, как военнослужащие приходят в бизнес. Ее героями будут 15 предпринимателей, которые в прошлом были кадровыми военными, а теперь успешно развивают свое дело.

ПАО "Промсвязьбанк" – стратегический банк-партнер МАКС-2019. Входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием. ПСБ выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведен в период с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".

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