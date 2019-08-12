"Зенит" завершил "Большой фестиваль футбола"

Санкт-Петербург, 12 августа. По итогам двухнедельных сборов в "Газпром"-Академии, на которые отправились победители "Большого фестиваля футбола", для дальнейшего обучения останется начинающий футболист из Омска - Александр Янковский.

Летом 2019 года "Большой фестиваль футбола", организованный "Зенитом" и Газпромбанком, побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. Более 80 тыс. участников фестиваля и болельщиков сине-бело-голубых соревновались во владении мячом на футбольных аттракционах, гуляли по виртуальной "Газпром Арене" и делали тысячи фото с настоящим Кубком чемпионов РПЛ.

В каждом городе по результатам специальных заданий тренеры "Газпром"-Академии отобрали по шесть молодых футболистов, которые в августе отправились на тренировочные сборы в футбольную школу "Зенита".

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, "Зенит" и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Нижнекамска, Перми и Великого Новгорода.

Во время двухнедельных сборов 45 победителей "Большого фестиваля футбола" ежедневно тренировались с тренерами Академии "Зенита", а несколько занятий для ребят провели Андрей Аршавин, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. Помимо тренировочной составляющей, у ребят была и насыщенная культурная программа: экскурсии по Санкт-Петербургу и Петергофу, посещение многочисленных музеев и развлекательных центров. Также дети побывали на тренировочной базе "Зенита" и посетили матч чемпионов России против "Краснодара" на "Газпром Арене".

По итогам тренировочных сборов Александр Янковский из Омска остался в школе "Зенита" для дальнейшего обучения.

Также в рамках фестиваля все желающие могли принять участие в конкурсе "Быстрее звезды" от Андрея Аршавина и пройти полосу препятствий с наполненным водой мячом. Полторы тысячи участников во всех городах фестиваля боролись за главный приз — футбольные выходные в Санкт-Петербурге с посещением домашнего матча "Зенита" на "Газпром Арене".

Жюри, в состав которого вошли тренеры "Газпром"-Академии и организаторы фестиваля, оценивали не только скорость участников, но и технику прохождения дистанции. Победителем стал житель Челябинска Константин Меттус, который продемонстрировал результат в 18,1 секунды. Он превзошел Андрея Аршавина на 9,3 секунды.

Прохождение полосы зафиксировано в новом мобильном приложении "Я молодец", запуск которого в онлайн-магазинах был приурочен к началу "Большого фестиваля футбола" и которое призвано стать платформой для соревновательных активностей молодежи в сфере спорта, творчества и образования, а также открыть новые возможности для содержательного видеоблогерства.